Der Markt­platz wird vom 10. bis 13. Febru­ar 2024 zum Herz­stück der fünf­ten Jahreszeit.

Es ist wie­der so weit, Bay­reuth Awaaf! Die 4 Tol­len Tage ste­hen vor der Tür. Auch die­ses Jahr wird vom 10. – 13. Febru­ar 2024 der Fasching in der Bay­reu­ther Innen­stadt statt­fin­den und die­se in ein wah­res Nar­ren­pa­ra­dies verwandeln.

Melina I. und Seba­sti­an I., das Prin­zen­paar der Bay­reu­ther Hexen, haben die Füh­rung bereits über­nom­men und wer­den bis zum Ende der Faschings­zeit das Regi­ment in Bay­reuth füh­ren. Auf der Akti­ons­büh­ne am Markt­platz ist an den vier Faschings­ta­gen mit einem bun­ten Show­pro­gramm aus Musik und Tanz viel gebo­ten. Unter ande­rem wer­den bei dem dies­jäh­ri­gen Faschings­trei­ben die Bay­reu­ther Faschings­ge­sell­schaf­ten Schwarz-Weiß, Bay­reu­ther Hexen und Moh­ren­wä­scher sowie die Main-Nixen Bind­lach und Schloss­rit­ter Gold­kro­nach dabei sein.

Ein viel­fäl­ti­ges Faschings­pro­gramm erwar­tet auch in die­sem Jahr auf die Besu­cher! Freu­en Sie sich auf ein Kin­der­ka­rus­sell, Imbiss­ge­schäf­te, eine Man­del­bren­ne­rei, Süß­wa­ren, Enten­an­geln, Geträn­ke­aus­schank mit klei­nem Bier­zelt sowie eine Schieß­bu­de. Genie­ßen Sie eine Fül­le von ein­zig­ar­ti­gen Attrak­tio­nen für alle Alters­grup­pen, ein­schließ­lich der auf­re­gen­den Krap­fen Los­ak­ti­on am Faschings­diens­tag in Koope­ra­ti­on mit der Bay­reu­ther Schau­stel­ler­sek­ti­on. Bei der Krap­fen-Los­ak­ti­on sowie einem Social-Media Gewinn­spiel erwar­ten die Gewin­ner eini­ge attrak­ti­ve Prei­se, wie bei­spiels­wei­se ein Tes­la Wochen­en­de oder Kar­ten für Paul Kalk­bren­ner. Mehr Infor­ma­tio­nen zum Faschings­pro­gramm sowie Gewinn­mög­lich­kei­ten ste­hen online unter www.bayreuth-tourismus.de/4‑tolle-tage zum Nach­le­sen bereit.

Als High­light der 4 Tol­len Tage star­tet der gro­ße Faschings­um­zug die­ses Jahr am 11. Febru­ar 2024 ab 13 Uhr mit mehr als 700 Teil­neh­mern, der Bon­bons und Süßig­kei­ten für Kin­der und Erwach­se­ne „reg­nen“ las­sen. Auf der Strecke von der Äuße­ren Bad­stra­ße über die Richard-Wag­ner-Stra­ße bis zum Markt­platz wird es viel zu sehen, zu lachen und mit­zu­tan­zen geben. Im Anschluss an den Faschings­um­zug dür­fen sich die klei­nen Besu­cher wie­der über die gro­ße Kostüm­prä­mie­rung freu­en. Mit groß­ar­ti­ger Unter­stüt­zung von unse­ren Spon­so­ren Sigi­kid, Cine­plex Bay­reuth, Tsch­ak­ka Bay, Urwelt-Muse­um, DAV-Klet­ter­zen­trum, Erleb­nis­fel­sen Pot­ten­stein, Ther­me Obern­sees und BluBowl win­ken den klei­nen Teil­neh­mern fan­ta­sti­sche Prei­se, die ihre Augen noch mehr zum Strah­len brin­gen wird.

Nach dem när­ri­schen Umzug sorgt DJ Pax Gar­neth ab ca. 16 Uhr auf der Akti­ons­büh­ne dafür, dass die Faschings­stim­mung so rich­tig in Fahrt kommt. Ein Spek­ta­kel, was man sich nicht ent­ge­hen las­sen soll­te! Bay­reuth, Awaaf!

Wei­te­re Informationen:

Bay­reuth Mar­ke­ting & Tou­ris­mus GmbH,

Opern­stra­ße 22, 95444 Bay­reuth,

Tel. 0921–885 741 / 751,

www​.bay​reuth​-tou​ris​mus​.de