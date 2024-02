Nach­weis­lich im 151. Jahr steht der Tra­di­tio­nel­le Honig­markt in Bam­berg, der am Faschings­diens­tag, 13. Febru­ar 2024 von 8 bis 12 Uhr auf dem Maxi­mi­li­ans­platz statt­fin­det. Neben Honig in allen Far­ben, Kon­si­sten­zen und Sor­ten bie­ten so man­che Ver­kaufs­stän­de auch Bie­nen­ne­ben­pro­duk­te wie Pro­po­lis, Pol­len, Ker­zen, Honig­bon­bons und ver­schie­de­nes mehr an. Die Initia­ti­ve Bie​nen​-leben​-in​-Bam​berg​.de, die sich einem Bil­dungs­auf­trag ver­schrie­ben hat, wird an die­sem Tag nicht nur ihren unter dem Regio­nal­sie­gel „Genuss­la“ geim­ker­ten Blü­ten­ho­nig anbie­ten, son­dern sieht sich auch als Anlauf­stel­le für Infor­ma­tio­nen rund um Bie­nen, Honig, Imke­rei und Natur.