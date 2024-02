Sie sucht auf natio­na­ler und inter­na­tio­na­ler Büh­ne ihres­glei­chen: Zum 100. Bestehen der Offi­zin Kie­ler Zinn­fi­gu­ren prä­sen­tiert das Deut­sche Zinn­fi­gu­ren­mu­se­um in Kulm­bach ab 8. Febru­ar 2024 erst­mals und exklu­siv eine umfas­sen­de und hoch­ka­rä­ti­ge Jubi­lä­ums­aus­stel­lung rund um die belieb­ten Minia­tu­ren die­ses in der Samm­ler­schaft höchst ange­se­he­nen Her­stel­lers. Für Inha­ber Mar­bod Ger­sten­hau­er ist die Jubi­lä­ums­au­stel­lung, die bis Ende 2024 in den Räu­men der Plas­sen­burg zu sehen sein wird, etwas ganz Beson­de­res: „Wir wol­len hier den gro­ßen Bogen span­nen vom Beginn der Kie­ler Zinn­fi­gur als Deut­sche Spiel­zeug­packung in den 1920er Jah­ren über hoch­wer­ti­ge Diora­men-Sze­nen bis hin zur inter­na­tio­nal aner­kann­ten Lei­stungs­schau. Auf die­se Wei­se soll zum Aus­druck kom­men, dass es sich um eine Jubi­lä­ums­aus­stel­lung handelt.“

Die Jubi­lä­ums­aus­stel­lung im Deut­schen Zinn­fi­gu­ren­mu­se­um bil­det mit ihren fili­gra­nen Figu­ren ein­drucks­voll die wech­sel­vol­le Fir­men­ge­schich­te der Offi­zin Kie­ler Zinn­fi­gu­ren ab. Sie wur­de 1924 als „Fabrik für histo­ri­sche Zinn­fi­gu­ren und Kul­tur­bil­der G.m.b.H.“ gegrün­det. Begon­nen unter der Geschäfts­lei­tung von Max Hah­ne­mann wur­de die Fir­ma – gebeu­telt von der Wirt­schafts­kri­se – 1936 an den Kauf­mann Aloys Ochel über­ge­ben. Die­ser lei­te­te die Fir­ma bis 1972, bevor er die Offi­zin gänz­lich in die Hän­de sei­ner Toch­ter Eri­ka über­gab. 25 Jah­re lang lei­te­te dar­auf­hin Eri­ka Ochel die Kie­ler Zinn­fi­gu­ren und war regel­mä­ßig als Aus­stel­le­rin auf der inter­na­tio­nal bekann­ten Kulm­ba­cher Zinn­fi­gu­ren­bör­se ver­tre­ten. So war es nahe­zu ein Schock für die welt­wei­te Samm­ler­schaft, als im Jahr 1997 der Geschäfts­be­trieb bei der soge­nann­ten „Kilia“ ein­ge­stellt wur­de. Zwölf Jah­re soll­te es dau­ern, bis Eri­ka Ochel die Pro­duk­ti­on im pri­va­ten Rah­men wie­der­auf­nahm und erneut in Kulm­bach zur Bör­se ver­tre­ten war.

Was dann in den anschlie­ßen­den Jah­ren pas­sier­te, ist das eigent­li­che Allein­stel­lungs­merk­mal die­ser Fir­men­hi­sto­rie und führt zum geschlos­se­nen Bild, wel­ches die Son­der­schau ab 8. Febru­ar 2024 auf der Plas­sen­burg lei­stet. Durch lang­jäh­ri­ge Samm­ler­freund­schaft vor­be­rei­tet und dem lei­den­schaft­li­chen Inter­es­se für Kie­ler Zinn­fi­gu­ren geschul­det, gelang es dem Wei­ma­rer Samm­ler Mar­bod Ger­sten­hau­er im Jahr 2019, die kom­plet­te Offi­zin zu über­neh­men. Ein wah­rer Glücks­fall für die Zinn­fi­gu­ren­welt! Denn es bedeu­te­te, dass der wert­vol­le For­men­schatz von über 4.000 Gieß­for­men geschlos­sen zusam­men­blieb und nicht in alle Her­ren Län­der und auf ver­schie­de­ne Samm­ler, Her­aus­ge­ber und Her­stel­ler ver­teilt wurde.

Ein Glücks­fall, der nun mit der Jubi­lä­ums­aus­stel­lung in Kulm­bach auf beson­de­re Wei­se gefei­ert wer­den soll. Beson­ders waren im Übri­gen auch die Aus­stel­lungs­vor­be­rei­tun­gen: Mar­bod Ger­sten­hau­er hat in Eigen­re­gie ent­spre­chen­de For­men gegos­sen. Das heißt kon­kret, dass er im ver­gan­ge­nen Jahr wohl kaum vom Gieß­tisch auf­ge­stan­den ist und aber­tau­sen­de Figu­ren in Hand­ar­beit gegos­sen hat. Die­se wie­der­um wur­den von unzäh­li­gen bekann­ten Zinn­fi­gu­ren­be­ma­lern far­big gefasst und im Anschluss als Leih­ga­be auf die Kulm­ba­cher Plas­sen­burg gebracht. „Dar­über hin­aus haben sich 40 natio­na­le und inter­na­tio­na­le Leih­ge­ber begei­stert mit ihren Expo­na­ten an der Kulm­ba­cher Aus­stel­lung betei­ligt“, erklärt die städ­ti­sche Muse­ums­lei­te­rin Nina Schipkowski.

Sehens­wert ist übri­gens auch das Herz­stück die­ser Aus­stel­lung, eine ca. zwölf Qua­drat­me­ter gro­ße Flä­che, die Kunst­schü­le­rin­nen und ‑schü­ler des Kulm­ba­cher Cas­par-Vischer-Gym­na­si­ums unter dem Mot­to „Kie­ler Kin­der­wel­ten“ mit­ge­stal­tet haben.

Schon jetzt sei das Feed­back aus Rei­hen der Samm­ler­schaft in Bezug auf die Jubi­lä­ums­aus­stel­lung „100 Jah­re Kie­ler Zinn­fi­gu­ren“ über­wäl­ti­gend, berich­tet Muse­ums­lei­te­rin Nina Schip­kow­ski: „Unfass­bar, welch tol­le Reso­nanz unse­re so detail­ver­lieb­te Aus­stel­lung noch vor ihrer Eröff­nung in Fach­krei­sen hat!“ Doch nicht nur für Exper­ten sei in die­ser her­aus­ra­gen­den Aus­stel­lung viel gebo­ten, sagt Schip­kow­ski. „Bekann­te Sze­nen aus den Aben­teu­ern von ‚Karl May‘ und ‚Die Mus­ke­tie­re‘ bis hin zu Aus­schnit­ten aus bekann­ten Mär­chen und dem extra­or­di­nä­ren ‚Hinsch Zoo‘ wer­den bei unse­ren Muse­ums­be­su­chern bestimmt für den ein oder ande­ren Wie­der­erken­nungs­wert sor­gen!“ Nicht nur für die Kie­ler Zinn­fi­gu­ren, auch für die Stadt Kulm­bach sei die­se inter­na­tio­nal her­aus­ra­gen­de Aus­stel­lung von beson­de­rer Bedeu­tung, betont Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann. „Toll, dass es unse­rem städ­ti­schen Muse­ums­team mit Nina Schip­kow­ski an der Spit­ze wie­der ein­mal gelun­gen ist, der Stel­lung Kulm­bachs als Hot­spot der Zinn­fi­gu­ren­welt im Bör­sen­jahr 2024 mit einer gran­dio­sen Jubi­lä­ums­aus­stel­lung der­art ein­drucks­voll gerecht zu werden.“

Die Aus­stel­lung „100 Jah­re Kie­ler Zinn­fi­gu­ren“ kann vom 8. Febru­ar bis 30. Dezem­ber 2024 im Deut­schen Zinn­fi­gu­ren­mu­se­um auf Kulm­bachs Plas­sen­burg besich­tigt wer­den. Der Ein­tritt kostet vier Euro, Kin­der bis 18 Jah­re haben frei­en Eintritt.

Städ­ti­sche Muse­en auf der Plassenburg

Dt. Zinn­fi­gu­remu­se­um / Land­schafts­mu­se­um Obermain

Museumsverwaltung

Festungs­berg 27, 95326 Kulmbach

Öff­nungs­zei­ten:

Novem­ber bis März: täg­lich 10 bis 16 Uhr

April bis Okto­ber: täg­lich 9 bis 18 Uhr