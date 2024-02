Hall­stadts Stadt­mit­te ver­wan­del­te sich im Juni wie­der in einer Event-Are­na mit nam­haf­ten Künstlern

Wer Mit­te Juni in Hall­stadt stan­des­amt­lich hei­ra­ten möch­te, muss ins Main­schlöss­chen aus­wei­chen oder bekommt pro­mi­nen­te „Trau­zeu­gen“ bzw. Begleit­mu­sik. Denn: das ange­stamm­te Stan­des­amt der Stadt­ver­wal­tung in der Fischer­gas­se ver­wan­delt sich in der 25. Kalen­der­wo­che vom 17. bis 23. Juni 2024 in eine Künst­ler-Gar­de­ro­be. Die zwei­te Auf­la­ge des VR-Bank open air auf dem Markt­platz im Her­zen der Stadt steht an.

„Eigent­lich war es nicht geplant, die Ver­an­stal­tung jedes Jahr anzu­bie­ten, aber nach dem Erfolg im Vor­jahr schreit es nach einer Wie­der­ho­lung“, erin­nert sich Erster Bür­ger­mei­ster Tho­mas Söder (CSU) an den Event-Rei­gen mit der Spi­der Mur­phy Gang, Michl Mül­ler und Wolf­gang Reich, mit dem der Abschluss der Umge­stal­tung des Markt­platz gefei­ert wur­de. „Das war ganz toll, ein bele­ben­des Ele­ment und hat die Hall­stadter Bür­ger­schaft zusam­men­ge­führt. Wir waren alle sehr begei­stert von allen Ver­an­stal­tun­gen und den Künst­lern, die sehr zugäng­lich waren und mit denen man sich nach dem Auf­tritt auch mal zu einem Glas Wein zusam­men­set­zen konnte.“

Des­we­gen also eine Neu­auf­la­ge. „Die Umge­stal­tung der Stadt­mit­te nach der lang ersehn­te Abstu­fung der Orts­durch­fahrt zur Gemein­de­stra­ße hat­te ja zum Ziel, den Markt­platz als Ort der Begeg­nung auf­zu­wer­ten.“ Das ist gelun­gen. Wie sich bei Kirch­weih und Märk­ten schon zeigte.

Und für die Musik­ver­an­stal­tun­gen mit über­re­gio­na­len Künst­lern hat Söder „idea­le Part­ner“, wie er schwärmt, gefun­den: den Ver­an­stal­tungs­ser­vice Bam­berg, der als Betrei­ber des Kul­tur­bo­dens fast schon als Hall­stadter Insti­tu­ti­on durch­geht, sowie die VR Bank Bam­berg-Forch­heim, deren Kun­den beim Ticket­kauf in der Filia­le am Markt­platz einen tüch­ti­gen Rabatt erhal­ten. „Eine win-win-Situa­ti­on“, wie das Stadt­ober­haupt findet.

Und noch ein posi­ti­ver Neben­ef­fekt: Durch die Sper­rung der ein­sti­gen Bun­des­tra­ße 4 in der Innen­stadt, eine der histo­risch bedeu­tend­sten Nord-Süd-Ver­bin­dung quer durch Deutsch­land, wird den aus­wär­ti­gen Ver­kehrs­teil­neh­mern die Umge­hungs­stra­ße immer wie­der ins Bewusst­sein geru­fen, da der Durch­gangs­ver­kehr trotz 30-km/h‑­Vor­ga­be und bewusst ange­leg­ten Eng­stel­len zu Stoß­zei­ten immer noch stark ist. „Naja, es zeigt sich, dass Sper­rung rela­tiv ein­fach mög­lich ist und es hat sich eingespielt.“

Doch Bür­ger­mei­ster Söder denkt weni­ger an die Durch­rei­sen­den als an die Ein­hei­mi­schen. „Es berei­chert unser Stadt­le­ben, was das Ziel unse­rer Umbau­maß­nah­me im Rah­men der Stadt­sa­nie­rung war. Die Gemein­schaft wird gestärkt, Und des­we­gen unter­stüt­zen wir ger­ne unse­re Part­ner und lei­sten logi­sti­sche Hil­fe sei­tens des Bau­ho­fes und der Feu­er­wehr. wie auch finan­zi­el­le Hil­fe durch den Kauf bestimm­ter Kar­ten­kon­tin­gen­te.“ Und ein Ver­spre­chen gibt der Bür­ger­mei­ster auch noch ab: „Ich wer­de bei jeder Ver­an­stal­tung dabei sein, auch bei der Nach­mit­tags­vor­stel­lung für Kin­der mit Hea­vy­sau­rus. Die waren ja schon mal aus­ver­kauf­ten Kul­tur­bo­den, was ich mir nie vor­stel­len konn­te!“ – Viel­leicht wird er ja als Stan­des­be­am­ter benötigt.

„Viel­leicht bei Hea­vy­sau­rus auf der Büh­ne, mal schau­en, ob das pas­sen könn­te? “ – Bür­ger­mei­ster Tho­mas Söder zur Fra­ge, wo wäh­rend des Open airs in Hall­stadt gehei­ra­tet wer­den kann

Das Pro­gramm des VR-Bank open air auf dem Markt­platz in Hallstadt

Mitt­woch, 19. Juni 2024:

Fal­co meets Mer­cury – Queen-/Fal­co-Tri­bu­te von Sascha Lien (einst Num­ber Nine), Axel Her­rig und Peter Hahner;

Don­ners­tag, 20. Juni 2024:

Saga – kana­di­sche Kult-Rockband;

Frei­tag, 21. Juni 2024:

Erwin Pel­zig – (unter-)fränkisches Spitzen-Kabarett;

Sams­tag, 22. Juni 2024:

Hea­vy­sau­rus – Hard­rock in Dino-Kostü­men für Kids und deren Eltern;

Sonn­tag, 22. Juni 2024:

Abba Night – eine Ver­beu­gung vor den Hits der schwe­di­schen Pop-Legende.

Kar­ten beim Kar­ten­ki­osk Bam­berg in der Bro­se Are­na, der VR Bank Bam­berg-Forch­heim oder allen bekann­ten Vorverkaufsstellen