Bam­berg / Poli­zei­prä­si­di­um Oberfranken

Chan­ce genutzt – Geld­bör­se entwendet

BAM­BERG. Am Frei­tag, den 2. Febru­ar, nut­ze ein Dieb die Gele­gen­heit und ent­wen­de­te die Geld­bör­se einer Senio­rin. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg ermittelt.

Gegen 10 Uhr bezahl­te eine 69-Jäh­ri­ge ihre Ein­käu­fe in einem Dis­coun­ter in der Mem­mels­dor­fer Stra­ße in Bam­berg. Anschlie­ßend leg­te sie ihre Geld­bör­se auf einer Abla­ge nach dem Kas­sen­be­reich ab. Die­se Chan­ce nut­ze ein Gau­ner. Er schob die Senio­rin bei­sei­te und flüch­te­te mit ihrer rosa­far­be­nen Geld­ta­sche. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf 180 Euro.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und sucht nach Zeugen.

Wer hat den Vor­fall am 2. Febru­ar beob­ach­tet und kann Anga­ben zum Dieb machen?

Die Kri­po Bam­berg nimmt Hin­wei­se unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on BAMBERG-LAND

Dieb­stäh­le

RAM­BACH. Unbe­kann­te ent­wen­de­ten zwi­schen Frei­tag- und Mon­tag­nach­mit­tag auf einer Bau­stel­le einen ca. 200 kg schwe­ren Abbruch­ham­mer im Wert von etwa 5.000 Euro.

Wer hat ver­däch­ti­ge Personen/​Fahrzeuge beob­ach­tet oder kann Hin­wei­se zum Ver­bleib der gel­ben Bau­ma­schi­ne, Mar­ke Epi­roc, geben? Mel­dun­gen nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, entgegen.

Sach­be­schä­di­gun­gen

PÖDEL­DORF. Eine abge­bro­che­ne Schrau­be dreh­te ein Unbe­kann­ter in den rech­ten Vor­der­rei­fen eines Pkw, Sko­da Superb. Der dabei ange­rich­te­te Scha­den beläuft sich auf etwa 160 Euro. Das graue Fahr­zeug stand in der Zeit von Mon­tag­nach­mit­tag, 15 Uhr, bis Diens­tag­mor­gen in der Hof­ein­fahrt eines Anwe­sens in der Kirchstraße.

Wer hat ver­däch­ti­ge Per­so­nen am Fahr­zeug beob­ach­tet? Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

Ver­kehrs­un­fäl­le

RECKEN­DORF. Zum Zusam­men­stoß zwi­schen einem Pkw und einem Zug kam es am Mitt­woch­nach­mit­tag im Bereich des Bahn­über­gan­ges Recken­dorf. Glück­li­cher­wei­se wur­de dabei nie­mand verletzt.

Gegen 16.20 Uhr befuhr eine 66-jäh­ri­ge Daim­ler-Fah­re­rin – aus Rich­tung Zeit­zen­hof kom­mend – den unbe­schrank­ten und ohne Leucht­si­gna­le aus­ge­stat­te­ten Bahn­über­gang und über­sah dabei den von rechts aus Ebern kom­men­den Zug, der mit neun Fahr­gä­sten besetzt war. Ein Zusam­men­stoß konn­te nicht mehr ver­hin­dert wer­den. Wäh­rend der Unfall­auf­nah­me muss­ten die Glei­se gesperrt wer­den. Zur Unter­stüt­zung und Ver­kehrs­um­lei­tung waren Ein­satz­kräf­te der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Recken­dorf im Ein­satz. Am Pkw ent­stand Scha­den von etwa 7.000 Euro.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

ALTEN­DORF. Zwi­schen Diens­tag­abend, 20.15 Uhr, und Mitt­woch­mor­gen, 07.30 Uhr, stieß ein unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer gegen das hin­te­re lin­ke Licht eines Klein­trans­por­ters, Ford Tran­sit. Obwohl dabei ein Scha­den von ca. 600 Euro ent­stand, fuhr der Ver­ur­sa­cher davon, ohne sei­ner Unfall­mel­de­pflicht nach­zu­kom­men. Das Fahr­zeug stand zur Unfall­zeit in der Schul­stra­ße auf dem Park­platz vor einem Wohnanwesen.

Zeu­gen der Unfall­flucht wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Beim Fahr­strei­fen­wech­sel Auto über­se­hen und nach Unfall weitergefahren

Hall­stadt. Am Mitt­woch­abend fuhr der 45-jäh­ri­ge Fah­rer eines Sko­da auf der A70 in Rich­tung Bay­reuth durch die Bau­stel­le bei Hall­stadt auf dem lin­ken Fahr­strei­fen. Rechts neben ihm fuhr ein Mer­ce­des mit Auto-Anhän­ger. Offen­sicht­lich um bei der Anschluss­stel­le Hall­stadt ein­fah­ren­den Autos Platz zu machen wech­sel­te das Gespann plötz­lich nach links und der Anhän­ger traf dabei die rech­te Sei­te des Sko­da. Des­sen Fah­rer ver­such­te noch aus­zu­wei­chen und streif­te des­halb auch noch die Beton­ab­tren­nung links. Wäh­rend der Sko­da-Fah­rer sofort anhielt und sich kurz ver­ge­wis­ser­te, dass er noch fahr­be­reit war, fuhr das Gespann ein­fach wei­ter. Der Geschä­dig­te und ein Zeu­ge fuh­ren an der näch­sten Aus­fahrt von der Auto­bahn ab und ver­stän­dig­ten die Poli­zei. Der Zeu­ge setz­te sei­ne Fahrt schnell fort und konn­te den Ver­ur­sa­cher tat­säch­lich eini­ge Kilo­me­ter wei­ter wie­der­erken­nen. Nach­dem er des­sen Kenn­zei­chen wei­ter­ge­ge­ben hat­te, konn­te der Unfall­ver­ur­sa­cher schließ­lich über den Hal­ter erreicht und ange­wie­sen wer­den an einer ver­ein­bar­ten Stel­le auf die Poli­zei zu war­ten. Gegen den 63-jäh­ri­gen Fah­rer wur­de ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen Uner­laub­ten Ent­fer­nen vom Unfall­ort ein­ge­lei­tet. Der ent­stan­de­ne Gesamt­scha­den wird auf über 15.000 Euro geschätzt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Land

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Dieb­stahl aus Fahrzeug

Grä­fen­berg. Am Mitt­woch­mit­tag park­te eine 32-jäh­ri­ge ihren Fiat Duca­to auf dem Park­platz eines Super­mark­tes Am Schön­feld. Im Pkw befand sich unter ande­rem ihr Mobil­te­le­fon. Wäh­rend ihres Ein­kaufs ent­wen­de­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter die­ses aus dem Fahr­zeug und flüch­te­te. Es ent­stand ein Beu­te­scha­den in Höhe von 1.000 EUR. Falls jemand Hin­wei­se zur Tat geben kann, möch­te er dies bit­te bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt tun.

Lei­ter­sturz

Wei­ßen­ohe. Am frü­hen Mitt­woch­abend woll­te ein 30-jäh­ri­ger auf einer Lei­ter ste­hend Faschings­de­ko­ra­ti­on in einer Turn­hal­le für die bevor­ste­hen­de Ver­an­stal­tung auf­hän­gen. Dabei ver­rutsch­te die Lei­ter und der Mann fiel aus ca. 4 m Höhe hin­un­ter. Der Mann hat­te Glück um Unglück und zog sich beim Sturz ver­mut­lich nur ober­fläch­li­che Platz­wun­den zu. Zur wei­te­ren Abklä­rung wur­de er mit dem Ret­tungs­wa­gen in die Chir­ur­gie Erlan­gen verbracht.

Kani­ster abgestellt

Grä­fen­berg. Ein 49-jäh­ri­ger Mann mel­de­te am Mitt­woch­nach­mit­tag, dass in sei­ner Ein­fahrt in der Huber­tus­stra­ße 5 Kani­ster abge­stellt wur­den. Eine Beschrif­tung auf den Kani­stern war nicht erkenn­bar. Falls jemand in der Zeit von 17.00 bis 17.11 Uhr etwas Ver­däch­ti­ges beob­ach­ten konn­te, bit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt um Hinweise.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Forch­heim. Am Mor­gen des 07.02.2024 ereig­ne­te sich ein Ver­kehrs­un­fall auf der Bay­reu­ther Stra­ße. Ein 51-jäh­ri­ger Fah­rer aus dem Land­kreis ver­lor die Kon­trol­le sei­nes Pkws und kam nach links ab. Er quer­te die Gegen­fahr­bahn, fuhr über eine Ver­kehrs­in­sel und beschä­dig­te dabei zwei Ver­kehrs­zei­chen. Die Fahrt ging wei­ter über den Geh­weg auf einen Park­platz eines Lebens­mit­tel­mark­tes. Das Fahr­zeug kam nach einer Kol­li­si­on mit einem Later­nen­mast zum Ste­hen. Der Fahr­zeug­füh­rer wur­de bei dem Unfall leicht ver­letzt. Nach­dem Alko­hol­ge­ruch fest­ge­stellt wur­de, ein vor­läu­fi­ger Test war posi­tiv, wur­de eine Blut­ent­nah­me ange­ord­net. Bei dem Unfall ent­stand ein Sach­scha­den von bis zu 10.000,00€.

Unfall­fluch­ten

Effel­trich. Am 07.02.2024, in der Zeit von 11.00 – 16.00 Uhr wur­de in der Neun­kirch­ner Stra­ße 5 in Effel­trich durch ein unbe­kann­tes Fahr­zeug zwei Stein­pol­ler beschä­digt. Dabei wur­de ein Stein­pol­ler durch ein Fen­ster im Erd­ge­schoss des dort befind­li­chen Gebäu­des geschleu­dert. Der Ver­ur­sa­cher flüch­te­te vom Unfall­ort. Hin­wei­se auf dem flüch­ti­gen Ver­ur­sa­cher nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Getun­ter BMW ohne Betriebs­er­laub­nis unterwegs

ALTENKUNSTADT/LKR. LICH­TEN­FELS. Am Mitt­woch gegen 23:45 Uhr kon­trol­lier­te die Beam­ten der PI Lich­ten­fels im Rah­men einer Strei­fen­fahrt einen 22-jäh­ri­gen BMW-Fah­rer. Hier­bei wur­de fest­ge­stellt, dass das getun­te Fahr­zeug für die ange­brach­ten Anbau­tei­le weder die erfor­der­li­chen Ein­tra­gun­gen, noch über die erfor­der­li­chen Gut­ach­ten vor­han­den waren. Da durch die Anbau­tei­le die Ver­kehrs­si­cher­heit wesent­lich beein­träch­tigt war, wur­de dem Mann die Wei­ter­fahrt untersagt.

VW Golf ange­fah­ren – Unfall­ver­ur­sa­cher gesucht

Mistelfeld/​LICHTENFELS. Am Mitt­woch gegen 11:30 Uhr beschä­dig­te ein bis­lang unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer einen sil­ber­nen VW Golf, der zu die­ser Zeit in einer Park­bucht „Am Hahn“ geparkt war. Am VW knick­te der lin­ke Außen­spie­gel weg und das Gehäu­se wur­de gebro­chen. Zeu­gen der Unfall­flucht oder der Ver­ur­sa­cher selbst wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.