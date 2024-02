Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen – Stadt

Schlech­tes Vertragsangebot?

Viel­leicht weil er mit dem ange­bo­te­nen Kabel­an­schluss­ver­trag nicht ein­ver­stan­den war, eska­lier­te am gest­ri­gen Mitt­woch ein Streit im Trep­pen­haus eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses in der Saalestraße.

Der 22-jäh­ri­ge Ver­tre­ter einer Tele­kom­mu­ni­ka­ti­ons­fir­ma hielt sich gestern Mit­tag, gegen 13:00 Uhr, im Anwe­sen auf, um dort mög­li­che Kun­den zu gewin­nen. Hier­bei traf er auf ein Ehe­paar und woll­te auch die­ses über mög­li­che Tari­fe infor­mie­ren. Hier­aus ent­wickel­te sich zunächst ein ver­ba­ler Streit, der schließ­lich in einer hand­fe­sten Aus­ein­an­der­set­zung mün­de­te. Der 42-jäh­ri­ge Mann pack­te den Geschä­dig­ten an bei­den Armen und stieß ihn weg. Die­ser prall­te hier­durch mit dem Kopf an einen Tür­rah­men und klag­te im Nach­gang über Schmer­zen. Im wei­te­ren Ver­lauf wur­de der Mann auch noch durch die eben­falls 42-jäh­ri­ge Ehe­frau beleidigt.

Alle Betei­lig­ten Per­so­nen konn­ten noch vor Ort durch Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt ange­trof­fen werden.

Es wur­de Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen Kör­per­ver­let­zung und Belei­di­gung eingeleitet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Unfall­flucht nach Spiegelkollision

Weisendorf/​Nankendorf. Am 07.02.2024 gegen 17:45 Uhr kam es am Orts­aus­gang Nan­ken­dorf in Rich­tung Buch zum Zusam­men­stoß zwei­er PKWs. Dabei berühr­ten sich die bei­den Außen­spie­gel. Zumin­dest der Außen­spie­gel eines grü­nen Opel Cor­sa wur­de dabei beschä­digt. Der ande­re Unfall­be­tei­lig­te ent­fern­te sich in Rich­tung Buch, ohne sich um sei­ne Pflich­ten zu küm­mern. Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Her­zo­gen­au­rach unter 09132/78090 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d. Aisch

Ver­kehrs­in­sel im Rausch überfahren

Mit 1,9 Pro­mil­le hat eine 68jährige Auto­fah­re­rin am Mitt­woch­abend beim Ein­bie­gen in die B 470 eine Ver­kehrs­in­sel über­fah­ren und dabei den Unter­bo­den ihres Pkws beschä­digt. Die Dame kam von Lon­ner­stadt und woll­te nach links abbie­gen, über­fuhr auf der Ver­kehrs­in­sel aber ein Ver­kehrs­zei­chen und muss sich nun wegen einer Straf­tat der soge­nann­ten Trun­ken­heit im Ver­kehr ver­ant­wor­ten. Eine Blut­ent­nah­me wur­de von einem Arzt durch­ge­führt und der Füh­rer­schein der Unfall­fah­re­rin wur­de von den Beam­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d. Aisch sicher­ge­stellt, das Auto wur­de abge­schleppt. Die Scha­dens­hö­he wur­de mit 500 Euro angegeben.

Unfall im Wohngebiet

Mit 9500 Euro Gesamt­scha­den ist ein Ver­kehrs­un­fall im Wohn­ge­biet Am Sprat­zer in Höch­stadt am Mitt­woch in der Mit­tags­zeit aus­ge­gan­gen. Ein 48jähriger Pkw-Fah­rer gewähr­te einem Kran­ken­trans­port­fahr­zeug nicht die durch die Regel „Rechts vor Links“ zuste­hen­de Vor­fahrt und ver­ur­sach­te so den Zusam­men­stoß. Trotz der Scha­dens­hö­hen waren die Fahr­zeu­ge noch fahr­be­reit, ver­letzt wur­de niemand.