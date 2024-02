Bun­des­tag ver­ab­schie­det Haus­halts­ge­setz für das Jahr 2024 – Dr. Sil­ke Lau­nert: „Die arbei­ten­de Bevöl­ke­rung wird zur Kas­se gebeten.“

Der Deut­sche Bun­des­tag ver­ab­schie­det am heu­ti­gen Frei­tag das Bun­des­haus­halts­ge­setz 2024. Hier­zu erklärt die Bay­reu­ther Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te und Haus­halts­po­li­ti­ke­rin Dr. Sil­ke Launert:

„Die Bun­des­re­gie­rung ver­fährt mit dem Bun­des­haus­halt nach dem Prin­zip: Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt. Der Koali­ti­ons­ver­trag war von Anfang an nicht ordent­lich finan­ziert. Das fällt der Ampel nun auf die Füße.

Zuge­ge­ben, es sind auch Kür­zun­gen vor­ge­se­hen, und zwar ins­be­son­de­re beim Zuschuss zur gesetz­li­chen Ren­ten­ver­si­che­rung. Das Wort „Kür­zung“ mag zunächst viel­leicht schön klin­gen, bedeu­tet in die­sem Zusam­men­hang aller­dings eine wei­te­re Bela­stung für die arbei­ten­de Bevölkerung.

Bereits schon vier­mal hat die links-libe­ra­le Koali­ti­on nach­träg­lich 500 Mil­lio­nen Euro in die­sem Bereich gekürzt. Jetzt hat die Ampel eine wei­te­re jähr­li­che Ein­spa­rung in Höhe von 1,2 Mil­li­ar­den Euro für die Jah­re 2024 bis 2027 beschlos­sen. Das macht ins­ge­samt eine Kür­zung um 6,8 Mil­li­ar­den Euro!

Die­se Ein­spa­rung erfolgt in einer Zeit, in wel­cher die gesetz­li­che Ren­ten­ver­si­che­rung vor einer immensen Her­aus­for­de­rung steht. Denn wie wir alle wis­sen, geht die Gene­ra­ti­on der Baby­boo­mer in Ren­te. Die Kür­zung bedeu­tet damit in Wahr­heit: Die arbei­ten­de Bevöl­ke­rung wird zur Kas­se gebe­ten! Denn infol­ge der beschlos­se­nen Kür­zun­gen wer­den ab dem Jahr 2028 die Bei­trä­ge zur Ren­ten­ver­si­che­rung nach der­zei­ti­ger Schät­zung von 18,6 auf 18,8 Pro­zent stei­gen. Das ist es also, was SPD, Grü­ne und FDP unter sozia­ler Gerech­tig­keit verstehen.“