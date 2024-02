Der Geschichts­ver­ein Col­lo­qui­um Histo­ri­cum Wirsber­gen­se (CHW) lädt für Don­ners­tag, 8. Febru­ar 2024, 19 Uhr, alle Geschichts­in­ter­es­sier­ten zu einem Online-Vor­trag ein. Unter dem Titel „Redou­te, Ball und Schlit­ten­ka­rus­sell“ refe­riert die Kunst­hi­sto­ri­ke­rin Dr. Vere­na Fried­rich aus Fürth über Faschings­ver­gnü­gun­gen im barocken Franken.

Wie in allen katho­li­schen Gebie­ten im Hei­li­gen Römi­schen Reich Deut­scher Nati­on wur­de im barocken Würz­burg Kar­ne­val gefei­ert. In den pro­te­stan­ti­schen Gebie­ten dage­gen war der Ascher­mitt­woch als Fei­er­tag abge­schafft wor­den, sodass das Fest davor – eben die Fast­nacht – gleich­falls weg­fiel. So war 1539 der Refor­ma­ti­on auch der 90 Jah­re zuvor erst­mals beleg­te Schem­bart­lauf in Nürn­berg zum Opfer gefal­len. Wäh­rend man sich also in den katho­li­schen Reichs­tei­len bei Redou­ten und Mas­ken­bäl­len amü­sier­te, wur­de ein wei­te­res Faschings­ver­gnü­gen, das Schlit­ten­ka­rus­sell, von den Stu­den­ten auch an pro­te­stan­ti­schen Uni­ver­si­tä­ten gepflegt.

