Zen­trum für Thea­ter und Integration/​Inklusion (zef­tii e.v.) grün­det neu­es Thea­ter. Alle kön­nen mitspielen!

Aus einem klei­nen Pro­jekt ist jetzt ein neu­es Thea­ter in Bay­reuth gewor­den: Das Labor­thea­ter Bayreuth.

Der Name ist Pro­gramm: „Anders als in ande­ren Thea­tern bleibt bei uns das Publi­kum nicht pas­siv. Alle – Publi­kum und Schauspieler*innen arbei­ten aktiv an der Lösung mit“, erläu­tert Klaus Wührl-Strul­ler, Thea­ter­the­ra­peut und Lei­ter der neu­en Bühne.

Das Labor­thea­ter Bay­reuth ver­steht sich als Thea­ter, in dem gesell­schaft­li­che Ver­än­de­rungs­pro­zes­se auf der Büh­ne erprobt wer­den. Dazu wer­den in Sze­nen und Stücken Kon­flik­te oder Pro­ble­me dar­ge­stellt. An der Lösung wir­ken dann auch Zuschaue­rin­nen und Zuschau­er mit.

Dazu bedient man sich der Metho­de des so genann­ten For­um­thea­ters. Dabei han­delt es sich um eine Form, gemein­sam mit dem Publi­kum neue Mög­lich­kei­ten des poli­ti­schen Han­delns zu ent­wickeln, zu erpro­ben und aus­zu­pro­bie­ren. For­um­thea­ter bleibt nicht auf der Büh­ne, das Publi­kum wird aktiv mit einbezogen.

„Vor allem aber ist es Thea­ter“, betont Wührl-Strul­ler. „Dar­um suchen wir Men­schen, die Lust auf Thea­ter­spie­len haben. Das kön­nen Pro­fis sein oder Leu­te, die noch nie auf einer Büh­ne gestan­den sind. Haupt­sa­che, sie haben Spaß am Spielen.“

Zunächst sind Auf­tritt in Schu­len geplant, im Herbst soll es dann auch erste öffent­li­che Auf­trit­te geben. Inter­es­sen­tin­nen und Inter­es­sen­ten kön­nen sich direkt an Klaus Wührl-Strul­ler unter info@​zeftii.​de oder unter 0170 7580780 wen­den. Wer das Gan­ze unver­bind­lich aus­pro­bie­ren möch­te, kann auch ein­fach zu einem der Pro­be­n­a­ben­de kom­men. Die­se fin­den im 14-tägi­gen Rhyth­mus jeweils Mitt­woch um 19.30 Uhr im Semi­nar­raum im Hof des Evan­ge­li­schen Bil­dungs­werks statt. Die näch­sten Ter­mi­ne sind Mitt­woch, 7. Febru­ar 2024 und Mitt­woch, 21. Febru­ar 2024.

INFO:

Ort: Ev. Bil­dungs­werk Ober­fran­ken-Mit­te, Semi­nar­raum im Hof, Richard-Wag­ner-Str. 24, 95444 Bayreuth

Termin3: jeweils mitt­wochs, 19.30 Uhr; näch­ste Ter­mi­ne: 7.2., 21.2. 6.3.

Kei­ne Büh­nen­er­fah­rung erfor­der­lich, die Teil­nah­me ist kostenlos.

Kon­takt: info@​zeftii.​de; 0170 7580780