Auch in die­sem Jahr wol­len wir uns in der Kir­che Ver­klä­rung Chri­sti Forch­heim am 28.04.2024 um 10.30 Uhr im Rah­men eines Fest­got­tes­dien­stes an die Erst­kom­mu­ni­on unse­rer Jubi­la­re erinnern:

25 Jah­re – Erst­kom­mu­ni­on 1999

40 Jah­re – Erst­kom­mu­ni­on 1984

50 Jah­re – Erst­kom­mu­ni­on 1974

Bit­te mel­den Sie sich im Pfarr­bü­ro unter Tele­fon 09191–2912 oder per Mail an verklaerung-​christi.​forchheim@​erzbistum-​bamberg.​de, wenn Sie sich um die Orga­ni­sa­ti­on Ihres Jahr­gangs küm­mern möch­ten und eine Liste der Jubi­la­re benötigen.