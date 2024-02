Umlei­tung der Lini­en 281, 283, 284, 293, 294, 295 und 299 CityLinie

Denk­mal der Grau­en Bus­se – Sper­rung der Calvinstraße/​Durchfahrt am Hugenottenplatz

Ab 6. Febru­ar 2024 bis Ende des Jah­res wird am Erlan­ger Huge­not­ten­platz, Bus­steig 5, das „Denk­mal der Grau­en Bus­se“ ste­hen. Um die Anlie­fe­rung und den Auf­bau zu ermög­li­chen, muss die Durch­fahrt am Huge­not­ten­platz aus Sicher­heits­grün­den für unse­ren Bus­ver­kehr gesperrt wer­den. Wir fah­ren daher am Diens­tag, 6. Febru­ar 2024 von 10:00 Uhr bis vor­aus­sicht­lich 18:00 Uhr mit unse­ren Stadt­bus­li­ni­en ver­schie­de­ne Umlei­tungs­strecken. Die Hal­te­stel­len Haupt­bahn­hof C in der Cal­vin­stra­ße, sowie die Bus­stei­ge 1 bis 6 am Huge­not­ten­platz wer­den in die­ser Zeit nicht bedient.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter: www​.estw​.de/​a​k​t​u​e​l​l​e​s​-​u​m​l​e​i​t​u​n​gen