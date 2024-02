Die Leit­stel­le Nürn­berg alar­mier­te die Kame­ra­den der Feu­er­weh­ren Buben­reuth am 07.02.2024 um 17:52 Uhr zu einer Tech­ni­schen Hil­fe­lei­stung in die Orts­mit­te. Eine älte­re Dame war in ihrer Woh­nung gestürzt und nicht in der Lage, sich aus eige­ner Kraft, aus die­ser Situa­ti­on zu befrei­en. Dar­auf­hin betä­tig­te Sie den Not­fall­knopf und for­der­te über die Haus­not­ruf­zen­tra­le Hil­fe an. Da es in die­ser Not­si­tua­ti­on zu lan­ge dau­ern wür­de den Schlüs­sel der Woh­nung an die Ein­satz­stel­le zu brin­gen, wur­de die Feu­er­wehr gemein­sam mit dem Ret­tungs­dienst und die Poli­zei alar­miert. Die Haus- sowie die Woh­nungs­tü­re wur­de durch die Feu­er­wehr mit Hil­fe von Sperr­werk­zeug geöff­net und die Pati­en­tin an den Ret­tungs­dienst über­ge­ben. Die Türen wur­den durch die Feu­er­wehr wie­der ver­schlos­sen und die Ein­satz­stel­le an die Poli­zei über­ge­ben. Nach ca. 1 Stun­de konn­te die Ein­satz­be­reit­schaft im Gerä­te­haus wie­der her­ge­stellt werden.

Bericht und Bil­der: Jochen Schu­ster, Pres­se­stel­le FF Bubenreuth