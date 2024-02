Der Club Forch­heim-Kai­ser­pfalz von Sor­op­ti­mist Inter­na­tio­nal lädt zum ersten Forch­hei­mer Frau­en­sa­lon am Don­ners­tag, 22. Febru­ar 2024, in die Kaf­fee-Röste­rei Bogatz ein. Ziel ist es, star­ke Netz­wer­ke unter Frau­en aus Forch­heim und der Regi­on auf­zu­bau­en bezie­hungs­wei­se zu stär­ken. Der Auf­takt der neu­en Ver­an­stal­tungs­rei­he ermög­licht einen Blick hin­ter die Kulis­sen der Kaf­fee-Röste­rei von SI-Club­schwe­ster Con­stan­ze Bogatz. Ab 18.30 Uhr gibt es eine Röst­vor­füh­rung, anschlie­ßend ist Zeit für gute Gesprä­che. Der Ein­tritt inklu­si­ve einem Getränk und Snacks kostet 20 Euro. Eine Anmel­dung ist bis spä­te­stens 16. Febru­ar 2024 mög­lich unter https://​club​forch​heim​kai​ser​pfalz​.sor​op​ti​mist​.de. Die Plät­ze sind begrenzt. Der Erlös des Abends wird von den Sor­op­ti­mi­stin­nen, die sich in einer welt­wei­ten Orga­ni­sa­ti­on von Frau­en für Frau­en und Kin­der ein­setzt, einem guten Zweck gespendet.