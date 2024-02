Nach­dem unse­re erste Demo am 16.09.2023 mit ca. 30 Teil­neh­mern ein vol­ler Erfolg war, pla­nen wir – der Ver­ein Men­schen für Tier­rech­te Bay­reuth e. V. gemein­sam mit der Orga­ni­sa­ti­on Die Hop­pel-Hel­den – am Sams­tag, 16.03.2024 von 11:00 bis 14:00 Uhr eine wei­te­re Demo an der Ecke Nordring/​Spinnereistraße in Bay­reuth (gegen­über des Gelän­de des Hage­bau­markts) und ent­lang des Nordrings.

Wir hat­ten bereits im Vor­feld unse­rer ersten Demo ein Gespräch mit dem Markt­lei­ter und dem Ver­triebs­lei­ter der Bay­reu­ther Filia­le des Hage­bau­markts, im Rah­men des­sen uns zuge­si­chert wor­den war, dass man die Miss­stän­de, die wir kri­ti­siert hat­ten, Schritt für Schritt besei­ti­gen wür­de. Lei­der ist jedoch bis heu­te dies­be­züg­lich nur sehr wenig geschehen.

Des­halb wol­len wir erneut für den Aus­stieg aus dem Ver­kauf von Tie­ren in Zoo­hand­lun­gen, Bau­märk­ten und Klein­an­zei­gen in Bay­reuth und gene­rell demon­strie­ren. Die­ses The­ma beschäf­tigt Tier­schutz­or­ga­ni­sa­tio­nen seit Jah­ren. Immer wie­der wur­de bereits in der Ver­gan­gen­heit auf das damit ver­bun­de­ne Tier­leid auf­merk­sam gemacht.

Wir möch­ten an die­ser Stel­le jedoch aus­drück­lich beto­nen, dass sich unse­re Akti­on nicht gegen den Hage­bau­markt als sol­chen rich­tet. Viel­mehr möch­ten wir ein Sym­bol für die Abschaf­fung des Tier­ver­kaufs all­ge­mein setzen.