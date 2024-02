Vin­cent Huber über­nimmt Geschicke des Vereins

Am 20.01.2024 fand im Gast­haus „Zum Kare“ in Burglen­gen­feld die Jah­res­haupt­ver­samm­lung des High­län­der Bava­ri­an Bar­ba­ri­an e.V. statt. Neben dem obli­ga­to­ri­schen Rück­blick auf das ver­gan­ge­ne Jahr fan­den auch die zyklus­be­ding­ten Wah­len statt.

Mat­thi­as Popp konn­te in einen prall gefüll­ten Neben­saal blicken, denn nur zwei Mit­glie­der konn­ten nicht erschei­nen. Auch aus die­sem Grund war der Rück­blick auf das ver­gan­ge­ne, erste Jahr als ein­ge­tra­ge­ner Ver­ein, sehr posi­tiv. Tol­le Ergeb­nis­se im sport­li­chen Bereich waren eben­so erfreu­lich, wie die erste her­vor­ra­gen­de Orga­ni­sa­ti­on der High­land Games auf Schloss Guten­eck. Zahl­rei­che ande­re pri­va­te und öffent­li­che Ver­an­stal­tun­gen run­de­ten das Jahr ab. Im Kas­sen­be­richt von Diet­mar Tret­ten­bach konn­te eben­falls posi­ti­ves ver­mel­det wer­den, so dass am Ende einer Neu­auf­la­ge auf Schloss Guten­eck nichts dagegenspricht.

Im Fol­gen­den wur­de die Vor­stand­schaft nach der Offen­le­gung ein­stim­mig entlastet.

Bei den Neu­wah­len konn­te sich Mat­thi­as Popp aus per­sön­li­chen Grün­den nicht erneut stel­len. Eine beruf­li­che Umori­en­tie­rung macht die zeit­in­ten­si­ve Arbeit nicht mehr mög­lich. Er wol­le jedoch wei­ter­hin tat­kräf­tig hel­fen und unter­stüt­zen. Auch Kas­sier Diet­mar Tret­ten­bach füg­te an, künf­tig etwas kür­zer tre­ten zu müssen.

Dies brach­te nun die her­vor­ra­gen­de Arbeit der letz­ten Jah­re ins Spiel, bei der vie­le jun­ge Mit­glie­der gene­riert wer­den konn­ten. Mit dem 21-jäh­ri­gen Vin­cent Huber fand sich ein neu­er 1. Vor­stand und die 24-jäh­ri­ge Svea Engel­mann wird künf­tig die Finan­zen des Ver­eins ver­wal­ten. Diet­mar Tret­ten­bach unter­stützt sie als 2. Kas­sier. 2. Vor­stand bleibt Chri­stoph Gieh­rl. Flo­ri­an Fleisch­mann beklei­det erneut das Amt des Schrift­füh­rers. Ihm zur Sei­te steht mit Sabri­na Jan­ker ein wei­te­res neu­es Gesicht, um bei den vie­len Fahr­ten und Wett­kämp­fen genü­gend Infor­ma­tio­nen aufs Papier und die sozia­len Medi­en zu bekommen.

Zudem wur­de ein Orga-Aus­schuss gewählt, bei dem mit Chri­sti­an Faderl, Mat­thi­as Popp und Josef Butz drei wich­ti­ge Säu­len v.a. im Hin­blick auf die Guten­eck Games mit von der Par­tie sind. Butz und Oli­ver Fischer wur­den als Kas­sen­prü­fer gewählt.

Bei der Über­ga­be dan­ke Popp allen Mit­glie­dern für die Unter­stüt­zung der ver­gan­ge­nen Jah­re und hofft, dass dies auch dem neu­en Vor­stand zu Teil wird. Vin­cent Huber bedank­te sich für das ent­ge­gen­ge­brach­te Ver­trau­en und for­der­te Zusam­men­halt und Unter­stüt­zung durch alle Mit­glie­der. Nur so kön­ne man den anste­hen­den Her­aus­for­de­run­gen gerecht wer­den und sich kon­ti­nu­ier­lich weiterentwickeln.

Im Anschluss an die har­mo­ni­sche Sit­zung klang der Abend bis in die Nacht aus.