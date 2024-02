Die Ü35 Mann­schaft des TSV Brei­ten­güß­bach hat am 07.01.2024 erfolg­reich an den RLSO-Mei­ster­schaf­ten in Ober­ha­ching teil­ge­nom­men und den Titel mit nach Ober­fran­ken genom­men. Dadurch qua­li­fi­zier­ten sich die Män­ner um Jonas Wie­se für die deut­sche Meisterschaft.

Das Teil­neh­mer­feld bestand neben Brei­ten­güß­bach noch aus dem TSV Ober­ha­ching, der BG Lei­tersho­fen und dem TUS Ilmen­au. Beim Spiel­mo­dus „Jeder gegen Jeden“ tra­fen die Güß­ba­cher zunächst auf die Thü­rin­ger aus Ilmenau.

Schnell stell­te sich her­aus, dass Ilmen­au ein dank­ba­rer Auf­takt­geg­ner war. Mit einer inten­si­ven Ver­tei­di­gung sorg­ten die Ober­fran­ken früh für kla­re Ver­hält­nis­se. Ein 17:2 nach dem ersten Vier­tel zeig­te die Rich­tung vor. Alle Spie­ler konn­ten sich erfolg­reich ein­brin­gen und mit 93:11 einen kla­ren Auf­takt­sieg feiern.

Im ande­ren Spiel besieg­te der TSV Ober­ha­ching die Gäste aus Lei­tersho­fen knapp. Damit war klar, dass sich die Brei­ten­güß­ba­cher mit einem Erfolg im zwei­ten Spiel gegen Lei­tersho­fen schon einen der ersten bei­den Plät­ze sichern konn­te und damit die Qua­li­fi­ka­ti­on zur Deut­schen Mei­ster­schaft errei­chen würde.

Ent­spre­chend moti­viert ging der TSV Brei­ten­güß­bach in die Par­tie. Es ent­wickel­te sich ein inten­si­ves Spiel mit leich­ten Vor­tei­len für die Güß­ba­cher (12:7 nach dem ersten Vier­tel). Mit einer star­ken Ver­tei­di­gung und der Treff­si­cher­heit von Ste­fan Din­kel im Angriff wur­de ein 29:14 Vor­sprung her­aus­ge­spielt, der durch ein paar Nach­läs­sig­kei­ten bis zur Halb­zeit etwas schrumpf­te (29:19). Der letzt­jäh­ri­ge Vize­deut­scher Mei­ster der Ü35 aus Lei­tersho­fen gab sich aber noch nicht geschla­gen und kämpf­te sich im drit­ten Vier­tel noch ein­mal her­an 35:34. Der TSV Brei­ten­güß­bach fand aber recht­zei­tig zurück ins Spiel und sicher­te sich im Schluss­ab­schnitt mit 51:39 den Sieg und damit die vor­zei­ti­ge Qua­li­fi­ka­ti­on zur Deut­schen Meisterschaft.

Das letz­te Spiel des Tages soll­te dann auch das Fina­le um den süd­ost­deut­schen Mei­ster­ti­tel sein. Die Haus­her­ren aus Ober­ha­ching erwisch­ten den bes­se­ren Start und führ­ten nach einem offen­siv­star­ken ersten Vier­tel mit acht Punk­ten (17:25). Im zwei­ten Vier­tel hat­ten sich die Abwehr­rei­hen auf bei­den Sei­ten bes­ser auf­ein­an­der ein­ge­stellt, der Punk­te­ab­stand blieb jedoch kon­stant (25:32). Auch nach der Halb­zeit änder­te sich zunächst wenig (37:44), bis die Güß­ba­cher noch­mal die letz­ten Ener­gie­re­ser­ven mobi­li­sier­ten und sich über eine aggres­si­ve Ver­tei­di­gung und eine mann­schaft­li­che Geschlos­sen­heit im Angriff ins Spiel zurück kämpf­ten. Mit einem vier­tel­über­grei­fen­den 15:2‑Lauf dreh­ten sie das Spiel (52:46). Durch eini­ge wil­de erfolg­rei­che Drei­punk­te­wür­fe von Ober­ha­ching wur­de das Spiel noch­mal knapp, doch am Ende behielt der TSV Brei­ten­güß­bach die Ner­ven und gewann mit 57:55 die süd­ost­deut­sche Mei­ster­schaft der Ü35!

Für Brei­ten­güß­bach spielten:

Ste­fan Din­kel, Micha­el Lud­wig, Tor­sten Kühn­lein, Mat­thi­as Hoff­mann, Tobi­as Brüt­ting, Chri­stoph Budig, Andre­as Albus, Achim Stark, Ray Has­ler, Mar­cel Rei­chert, Bene­dikt Meix­ner, Jonas Wiese