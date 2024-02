Mit einer star­ken Lei­stung in der Schluss­pha­se schlug der BBC Bay­reuth heu­te in der BAR­MER 2. Bas­ket­ball-Bun­des­li­ga Pro A die Spit­zen­mann­schaft Medi­po­lis Sci­ence City Jena mit 86:83 (38:39).

Der BBC star­te­te mit Len­ny Liedt­ke, Selim Fofa­na, Phil­ip Jalal­po­or, Aaron Car­ver und dem nach sei­ner Ver­let­zung ins Team zurück­ge­kehr­ten Esa Ahmad gegen den Tabel­len­zwei­ten aus Ost­thü­rin­gen. Moha­med Sil­lah, Moritz Ple­scher und Mari­os Gio­tis fehl­ten wei­ter­hin verletzungsbedingt.

1.Viertel

Bay­reuth begann stark mit einer 7:2‑Führung nach zwei Drei­ern von Selim Fofa­na und Phil­ip Jalal­po­or, dann folg­te ein 6:0‑Lauf der Gäste, Jena lag mit 8:7 vor­ne. Dann dreh­te der BBC wie­der stär­ker auf und führ­te nach einem Drei-Punkt-Spiel von Esa Ahmad wie­der mit 13:9. Esa Ahmad mit einem Drei­er und Shane Gat­ling mit einem Drei-Punkt-Spiel erhöh­ten wei­ter auf 19:11 für den BBC. Jena hat­te in der Pha­se mit rela­tiv vie­len Ball­ver­lu­sten zu kämp­fen, Bay­reuth hat­te im gesam­ten ersten Vier­tel kei­nen ein­zi­gen Tur­no­ver zu Buche ste­hen. Nach zehn Minu­ten lag der BBC mit 25:22 vor­ne, Vuk Rado­ji­cic traf fünf Sekun­den vor dem Vier­tel­en­de noch einen Drei­er für die Gäste.

2.Viertel

Zu Beginn des zwei­ten Abschnitts glich Jena zunächst zum 25:25 aus und Robin Lod­ders brach­te die Gäste mit einem Frei­wurf­tref­fer mit 26:25 in Füh­rung. Es folg­te ein Drei-Punkt-Spiel von Aaron Car­ver – Bay­reuth lag wie­der mit 28:26 vor­ne. Die Füh­rung wech­sel­te jetzt fast bei jedem Angriff. Nach 15 Minu­ten lag Bay­reuth mit 32:31 vor­ne. Das Spiel blieb äußerst eng. Zwei Minu­ten vor dem Sei­ten­wech­sel stand es 36:35 für den BBC. Shane Gat­ling erhöh­te auf 38:35 und brach­te Bay­reuth damit wie­der mit drei Punk­ten in Front. In die Halb­zeit ging aller­dings Jena mit einer 39:38-Führung. Bay­reuth hat­te in der ersten Hälf­te mit nur 31 Pro­zent eine sehr gerin­ge Tref­fer­quo­te aus dem Feld und leb­te von einer gro­ßen Zahl von Frei­wür­fen (15 von 18 getrof­fen gegen­über drei von sechs getrof­fe­nen Frei­wür­fen bei Jena).

3.Viertel

Die Gäste star­te­ten vor 2.113 Zuschau­ern stark in die zwei­te Hälf­te und bau­ten die Füh­rung auf 45:38 aus, dann ver­kürz­ten Esa Ahmad und Len­ny Liedt­ke mit einem Drei­er für den BBC auf 43:45. Shane Gat­ling brach­te mit einem Drei­er Bay­reuth wie­der mit 46:45 in Front. Nach gut 25 Minu­ten stand es 52:49 für den BBC. Zwei Minu­ten vor Ende des drit­ten Abschnitts lag wie­der Jena mit 55:54 vor­ne und erhöh­te dann auf 57:54. Der BBC ver­such­te es jetzt zu sehr über Ein­zel­ak­tio­nen und ver­lor etwas sei­ne Struk­tur. Nach einem Drei­er-Buz­zer­bea­ter von Robin Lod­ders ging Jena mit einem 67:58-Vorsprung in den Schlussabschnitt.

4.Viertel

Mit einem Drei­er von Shane Gat­ling zum 61:67 star­te­te der BBC ins vier­te Vier­tel. Es gelang den Bay­reu­thern jedoch zunächst nicht, wesent­lich näher her­an­zu­kom­men. Alex­an­der Her­rera brach­te die Gäste mit 74:64 und damit sechs Minu­ten vor Schluss erst­mals mit zehn Punk­ten Dif­fe­renz in Front. Es fehl­te zu dem Zeit­punkt eine soli­de Struk­tur in der Offen­se des BBC. Zwei Frei­wurf­tref­fer von Phil­ip Jalal­po­or brach­ten Bay­reuth den­noch wie­der auf 70:76 her­an. Beim Stand von 78:70 für die Gäste gab es drei Minu­ten vor Schluss ein unsport­li­ches Foul gegen den Jena­er Ste­phan Hau­kohl, das sich letzt­lich als “Game-Chan­ger” ent­pupp­te. Bay­reuth kam in des­sen Fol­ge wie­der auf 75:78 her­an – und Len­ny Liedt­ke glich schließ­lich mit einem Drei­er zum 78:78 aus. Bay­reuth zeig­te tol­le Moral. In der Cruncht­i­me traf dann Bla­ke Fran­cis einen Drei­er für Jena zur 81:78-Führung. BBC-Head­coach Mla­den Dri­jen­cic nahm dar­auf­hin eine Aus­zeit. Esa Ahmad traf dann einen Korb­le­ger zum 80:81, es folg­ten zwei Frei­wurf­tref­fer von Bla­ke Fran­cis zum 83:80 für die Gäste. Phil­ip Jalal­po­or glich 46 Sekun­den vor dem Ende mit einem Drei­er zum 83:83 aus – Aus­zeit für Jena. Bla­ke Fran­cis ver­warf dann einen Drei­er und der her­aus­ra­gen­de Shane Gat­ling ent­schied die Par­tie sie­ben Sekun­den vor Schluss mit einem Distanz­tref­fer zum 86:83-Sieg. Nach 21 Spie­len hat der BBC jetzt elf Sie­ge auf dem Kon­to und steu­ert wie­der in Rich­tung der Playoff-Plätze.

Die Spie­ler des Tages

Beim BBC Bay­reuth war Shane Gat­ling mit 26 Punk­ten Tops­corer vor Esa Ahmad mit 22 Zäh­lern. Bester Bay­reu­ther Reboun­der war mit acht abge­grif­fe­nen Bäl­len Aaron Car­ver. Bester Wer­fer bei Jena war Bla­ke Fran­cis mit 22 Punk­ten. Rafa­el Rodri­gues hol­te zehn Rebounds und zusam­men mit 15 erziel­ten Punk­ten ein “Dou­ble-Dou­ble”.

Das sagt Match­win­ner und BBC-Tops­corer Shane Gatling:

“Wir sind sehr glück­lich über den heu­ti­gen Sieg. Unser Team hat­te das not­wen­di­ge Selbst­ver­trau­en. Für sol­che Wür­fe wie mei­nen Drei­er sie­ben Sekun­den vor Schluss arbei­te ich jeden Tag im Trai­ning, ich war mir sicher, dass der Ball rein­geht. Ich möch­te aber auch die Lei­stung von Len­ny Liedt­ke spe­zi­ell im letz­ten Vier­tel her­vor­he­ben, der heu­te gezeigt hat, dass er dem Team hel­fen kann. Wir haben heu­te wei­te­res Selbst­ver­trau­en getankt und blicken in der Tabel­le jetzt nur noch nach oben.”

Sta­ti­stik

BBC Bay­reuth: Shane Gat­ling (26 Punkte/​2 Foul), Corey Mani­gault (4/1), Phil­ip Jalal­po­or (9/3), Selim Fofa­na (8/2), Mar­co Rahn (0/1), Esa Ahmad (22/3), Aaron Car­ver (11/3), Len­ny Liedt­ke (6/3), Bes­nik Bek­te­shi (0/4);

Medi­po­lis Sci­ence City Jena: Bla­ke Fran­cis (22 Punkte/​3 Fouls), Rapha­el Fal­ken­thal (0/1), Robin Lod­ders (4/3), Amir Hin­ton (11/1), Rafa­el Rodri­gues (15/1), Ras­heed Moo­re (7/0), Joshi­ko Saibou (0/3), Lorenz Bank (10/3), Ste­phan Hau­kohl (6/4), Alex­an­der Her­rera (2/4), Vuk Radoi­jcic (6/4);