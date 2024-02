Die Aus­zu­bil­den­den der VR Bank Bay­reuth-Hof eG dür­fen im Namen der Bank eine Jah­res­auf­takt­spen­de an regio­na­le Insti­tu­tio­nen über­ge­ben. Die Aus­zu­bil­den­den über­leg­ten nicht lan­ge, wel­che Ein­rich­tun­gen sie unter­stüt­zen möchten.

Die Ent­schei­dung fiel auf die Tier­hei­me in Bay­reuth und Hof. Bei­de Häu­ser durf­ten sich über eine Spen­de von jeweils 2.500 Euro freu­en. Die Kon­takt­auf­nah­me mit den Tier­hei­men, die wei­te­re Abstim­mung und Über­ga­be über­nah­men die Azu­bis in Eigenregie.

Die Über­ga­be der Spen­den­scheck erfolg­te in zwei ein­zel­nen Ter­mi­nen, jeweils vor Ort. Die Azu­bis hat­ten das Ver­gnü­gen, die Spen­de direkt an die Ver­tre­ter der Tier­hei­me zu über­ge­ben und dabei einen klei­nen Blick hin­ter die Kulis­sen zu wer­fen. In Hof nahm die Spen­de Frau Tan­ja Bujak, die Vor­sit­zen­de des Tier­schutz­ver­eins Hof und Umge­bung e. V. ent­ge­gen und in Bay­reuth erfolg­te die Über­ga­be an Anet­te Kram­me, 1. Vor­sit­zen­de des Tier­schutz­ver­eins Bay­reuth und Umge­bung e. V. 1876.

Der finan­zi­el­le Zuschuss wird in Hof in neu­es Tier­ge­he­ge im Frei­en für Klein­tie­re inve­stiert, wohin­ge­gen das Geld in Bay­reuth für Tier­arzt und Fut­ter­ko­sten ver­wen­det wird.

Die Zuwen­dung stammt aus dem Rein­ertrag des VR Bank-Gewinn­s­pa­rens. Das Gewinn­spa­ren der VR Bank Bay­reuth-Hof ist nicht nur eine Lot­te­rie mit attrak­ti­ven Prei­sen, son­dern auch eine Ein­rich­tung mit einem sozia­len Auf­trag. Mit jedem Los, das die VR Bank-Kun­den kau­fen, wer­den 25 Cent dafür ver­wen­det, sozia­le und gemein­nüt­zi­ge Ein­rich­tun­gen vor Ort zu unterstützen.