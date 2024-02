15 neue Fahr­zeu­ge – dar­un­ter ein neu­er Ret­tungs­wa­gen und ein neu­es Ein­satz­fahr­zeug für den Bevölkerungsschutz

Zahl­rei­che Gäste der Forch­hei­mer Blau­licht­fa­mi­lie, aus der Poli­tik, Stadt- und Land­kreis­ver­wal­tung und Kir­chen­ver­tre­ter waren am Mitt­woch beim ASB Forch­heim zu Gast, als die neu­en Ein­satz­fahr­zeu­ge der ASB Ver­bän­de Forch­heim und Frän­ki­sche Schweiz vor­ge­stellt und geweiht wur­den. Nach der Begrü­ßung der Gäste durch ASB Vor­stand Hans Karl Grä­der wur­de neben zahl­rei­chen Fahr­zeu­gen für die Schü­ler- und Pati­en­ten­be­för­de­rung mit neu­ster Tech­nik auch ein nagel­neu­er Ret­tungs­wa­gen für die Ret­tungs­wa­che des ASB Frän­ki­sche Schweiz in Grä­fen­berg vor­ge­stellt, der über eine der modern­sten Trans­port­lie­gen mit akku­be­trie­be­ner Höhen­ver­stel­lung ver­fügt, um einen scho­nen­den Trans­port der Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten sowie ein rücken­scho­nen­des Arbei­ten der Mit­ar­bei­ten­den im Ret­tungs­dienst zu ermög­li­chen. Das High­light der Fahr­zeug­wei­he war die Vor­stel­lung eines neu­en Ein­satz­fahr­zeugs für den Bevöl­ke­rungs­schutz. „Mit der Anschaf­fung die­ses lei­stungs­fä­hi­gen und viel­fäl­tig nutz­ba­ren Fahr­zeu­ges für den Bevöl­ke­rungs- und Kata­stro­phen­schutz möch­ten wir die­ses wich­ti­ge Ein­satz­feld in unse­ren bei­den ASB Ver­bän­den ver­stärkt aus­bau­en“ erläu­tert ASB Forch­heim Geschäfts­füh­rer Seba­sti­an Beetz und ergänzt „bis Ende des Jah­res wol­len wir noch einen mobi­len Sani­täts­an­hän­ger beschaf­fen, um bei Groß­ein­satz­la­gen eine zusätz­li­che, moder­ne Behand­lungs­mög­lich­keit bei medi­zi­ni­schen Not­fäl­len stel­len zu kön­nen. Hier­für wer­den bereits flei­ßig Spen­den gesam­melt.“ Die gute Zusam­men­ar­beit der Blau­licht­fa­mi­lie über Ver­bands­gren­zen hin­weg hebt Bür­ger­mei­ster und DLRG-Ehren­vor­stand Udo Schön­fel­der in sei­ner Anspra­che her­vor: „Hilfs­or­ga­ni­sa­tio­nen, Feu­er­wehr und Poli­zei arbei­ten täg­lich Hand in Hand erfolg­reich zusam­men. Ein­satz­sze­na­ri­os wer­den gemein­sam geübt und so ist man im Team erfolg­reich“ und er freut sich über die zahl­rei­chen Inve­sti­tio­nen, die die Hilfs­or­ga­ni­sa­tio­nen zum Schutz der Land­kreis­be­woh­ner in den letz­ten Jah­ren getä­tigt haben. Im Anschluss an die Wei­he fand noch eine aus­führ­li­che Vor­füh­rung der Fahr­zeug­be­son­der­hei­ten statt, um die zahl­rei­chen Fra­gen der Gäste zu beant­wor­ten. Die neu­en ASB-Ein­satz­fahr­zeu­ge sind ab sofort auf den Stra­ßen im Land­kreis unter­wegs um Hil­fe zu lei­sten, wenn sie benö­tigt werden.