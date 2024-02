Am Sonn­tag, 11. Febru­ar, fin­det der tra­di­tio­nel­le Faschings­um­zug der Bay­reuth Mar­ke­ting & Tou­ris­mus GmbH (BMTG) statt. Wäh­rend des Umzugs kommt es ab cir­ca 13.15 Uhr zu kurz­zei­ti­gen Behin­de­run­gen. Der Fest­zug bewegt sich vom Volks­fest­platz durch die Äuße­re Bad­stra­ße, Mie­del­stra­ße und Wie­land-Wag­ner-Stra­ße über den Hohen­zol­lern­ring in die Richard-Wag­ner-Stra­ße und wei­ter in Rich­tung des Ver­an­stal­tungs­ge­län­des auf dem Stadtparkett.

Hier­zu ist es erfor­der­lich, dass die Äuße­re Bad­stra­ße zwi­schen Mie­del­stra­ße und Fried­rich-Ebert-Stra­ße gesperrt wird. Auch der Ver­kehr auf dem Hohen­zol­lern­ring und in den Sei­ten­stra­ßen sowie in der Wie­land-Wag­ner-Stra­ße muss ange­hal­ten wer­den. Auf­grund der Län­ge des Fest­zu­ges ist mit Sper­run­gen von min­de­stens 40 Minu­ten Dau­er zu rechnen.

Das Stra­ßen­ver­kehrs­amt weist dar­auf hin, dass die ab 11. Febru­ar gel­ten­den Halt­ver­bo­te ent­lang der Umzugs­strecke, ins­be­son­de­re in der Richard-Wag­ner-Stra­ße, zwin­gend zu beach­ten sind damit die Auf­bau­ar­bei­ten für die Absperr­git­ter nicht behin­dert wer­den. Soweit erfor­der­lich wer­den par­ken­de Fahr­zeu­ge abge­schleppt. Die Ver­kehrs­re­ge­lung erfolgt durch die Poli­zei. Alle Ver­kehrs­teil­neh­mer wer­den um Ver­ständ­nis und Rück­sicht­nah­me rund um die Ver­an­stal­tungs­be­rei­che gebeten.