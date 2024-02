Elt­mann schlägt Dres­den 3:1 und fei­ert die näch­sten drei Punkte

Wie schon am ver­gan­ge­nem Wochen­en­de behielt der VC Elt­mann auch gegen Dres­den mit 3:1 die Ober­hand und konn­te somit drei wei­te­re wich­ti­ge Punk­te ein­sam­meln. Trai­ner Chri­sti­an Kranz freu­te sich dabei nicht nur über das Ergeb­nis, son­dern zeig­te sich zudem sicht­lich erleich­tert und glück­lich, über die Rück­kehr von Dia­go­nal­spie­ler Jan­nis Hopt. „Es freut mich ein­fach unge­mein, Jan­nis wie­der fit und mun­ter auf der Plat­te zu sehen. Er hat so hart an sei­nem Come­back gear­bei­tet und es ist ein­fach nur schön, zu sehen, dass er wie­der mit Spaß und Freu­de dabei ist.“, so der char­man­te Coach des VCE nach Spielende.

Das Spiel gegen Dres­den begann am Sonn­tag dann so, wie man es in der lau­fen­den Sai­son schon so häu­fig vom VCE gese­hen hat­te. Auch wenn man immer wie­der für spie­le­ri­sche High­lights sor­gen konn­te, schien es, als wäre man nicht ganz bei der Sache und leich­te und ver­meid­ba­re Feh­ler schli­chen sich immer wie­der in das Spiel der Unter­fran­ken ein. In einem aus­ge­gli­che­nem Abschnitt konn­te sich dar­auf­hin kei­nes der bei­den Teams so wirk­lich abset­zen und am Ende schau­te man sich auf Elt­man­ner Sei­te etwas ver­dutzt an, als der Satz mit 22:25 an die Sach­sen ging. „Wir haben eigent­lich nicht schlecht gespielt und waren mei­ner Mei­nung nach auch nicht das schlech­te­re Team. Das zieht sich jetzt schon über meh­re­re Wochen hin und wir müs­sen end­lich schau­en, dass wir unse­re beste Lei­stung von Beginn an zei­gen kön­nen und die­se dann auch über das kom­plet­te Spiel kon­ser­vie­ren kön­nen. Das ging die letz­ten Spie­le jetzt noch­mal gut, aber es ist jedes Mal unglaub­lich anstren­gend, den Motor noch­mal hoch­zu­fah­ren und einem Rück­stand hin­ter­her­zu­lau­fen.“, so Mana­ger Felix Resch­ke in Bezug auf den etwas behä­bi­gen Start sei­nes Teams.

Was den VC Elt­mann die­se Sai­son jedoch so unglaub­lich stark macht, beka­men in der Fol­ge dann auch die RAM­FI­RE Vol­leys aus Dres­den zu spü­ren und nur weni­ge Minu­ten nach dem Ver­lust des ersten Sat­zes, wirk­te das Team von Trai­ner Kranz wie aus­ge­wech­selt. Deut­lich weni­ger Feh­ler, mehr Ein­satz­wil­len und eine selbst­be­wuss­te­re Kör­per­spra­che hat­ten zur Fol­ge, dass man sich immer wei­ter vom Geg­ner abset­zen konn­te und den zwei­ten Abschnitt letzt­lich sou­ve­rän mit 25:20 für sich ent­schei­den konnte.

Im drit­ten Satz mach­te der VCE dann da wei­ter, wo man zuvor auf­ge­hört hat­te, und ließ dem Gast­ge­ber spä­te­stens ab die­sem Zeit­punkt kaum noch den Hauch einer Chan­ce. Immer wie­der waren es die sehens­wer­ten Angrif­fe von Außen­an­grei­fer Peri­ca Sta­nic und Mit­tel­blocker Melf Urban, auf wel­che die Sach­sen ein­fach kei­ne Ant­wort hat­ten. Auch Rück­keh­rer Jan­nis Hopt zeig­te eine star­ke Lei­stung und trug mit sei­nen prä­zi­sen Angrif­fen und raf­fi­nier­ten Flat­ter­auf­schlä­gen zum Erfolg sei­nes Teams bei.

Im letz­ten Abschnitt zeig­te sich den rund 200 Zuschau­ern dann ein unver­än­der­tes Bild und alle Heim­fans, die mit einer Wen­de rech­ne­ten, muss­ten die Hoff­nun­gen nur wenig spä­ter schon wie­der begra­ben. Spä­te­stens nach der Aus­zeit beim Stan­de von 7:10 schien der Wider­stand der RAM­FI­RE Vol­leys gebro­chen und auch die dar­auf­fol­gen­den Wech­sel zeig­ten nicht die erhoff­te Wir­kung. Ange­fan­gen bei einer sta­bi­len Annah­me um Libe­ro Tobi­as Wer­ner und Seba­sti­an Rich­ter über ein prä­zi­ses und fre­ches Zuspiel von Zuspie­ler Jason Lieb bis hin zu den kra­chen­den Angrif­fen von Peri­ca Sta­nic und Melf Urban zeig­te der VCE nun eine sehens­wer­te und beein­drucken­de Lei­stung, die in einem 25:15 Satz­er­folg resul­tier­te. „Auf die­ser Lei­stung kön­nen wir nun auf­bau­en und die­se hof­fent­lich mit in die näch­ste Woche neh­men. Wir haben noch ein har­tes Stück Arbeit vor uns und wir haben immer noch Luft nach oben. Trotz­dem sind wir heu­te ein­fach nur froh, dass wir die drei Punk­te mit­neh­men kön­nen und uns nun voll und ganz auf den näch­sten Geg­ner kon­zen­trie­ren kön­nen.“, zeigt sich Kapi­tän Johan­nes Engel sicht­lich zufrieden.

Wei­ter geht es für den VC Elt­mann am kom­men­den Sams­tag dann mit einem ech­ten Block­bu­ster. Mit dem TV Rot­ten­burg emp­fängt der Tabel­len­füh­rer den aktu­el­len Tabel­len­drit­ten und selbst­er­klär­ten Auf­stiegs­aspi­ran­ten in der Georg-Schä­fer-Hal­le. „Das ist eines der wich­tig­sten Spie­le der Sai­son und wir müs­sen von Anfang an Gas geben, wenn wir zuhau­se wei­ter­hin unge­schla­gen blei­ben wol­len. Rot­ten­burg hat einen sehr erfah­re­nen und hoch­klas­si­gen Kader und jeder Spie­ler kann an einem guten Tag den Unter­schied aus­ma­chen. Daher ist es sehr schwer, sich auf den Geg­ner ein­zu­stel­len, aber wir wer­den unser Bestes geben und uns so gut wie mög­lich vor­be­rei­ten.“, ver­spricht Mit­tel­blocker Chris Nowak zum Abschluss.