Tourismuspolitisches Gespräch im Fränkische Schweiz Museum in Tüchersfeld

Zu einem tou­ris­mus­po­li­ti­schen Gespräch hat­te die Refe­ren­tin für Tou­ris­mus und CSU-Bür­ger­mei­ster­kan­di­da­tin Bir­git Haber­ber­ger ins meist foto­gra­fier­te Wahr­zei­chen der Regi­on, dem Frän­ki­sche Schweiz Muse­um, nach Tüchers­feld u.a. die stell­ver­tre­ten­de CSU-Frak­ti­ons­vor­sit­zen­de im Baye­ri­schen Land­tag Tan­ja Schorer-Dre­mel ein­ge­la­den. Nach einer Füh­rung durch das ein­zig­ar­ti­ge Muse­um mit sei­ner Syn­ago­ge durch Muse­ums­lei­ter Dr. Jens Kraus und Muse­ums­päd­ago­gen Fabi­an Wit­ten­born fand ein reger und offe­ner Aus­tausch statt. Im ziel­ori­en­tier­ten und befruch­ten­den Dia­log konn­ten vie­le tou­ri­sti­sche The­men ange­spro­chen werden:

Der Vor­sit­zen­de des Pot­ten­stei­ner Tou­ris­mus­ver­eins Theo Bruck­may­er for­der­te für die Tou­ri­sten und unse­re Bevöl­ke­rung die Erhal­tung der Wirts­haus­kul­tur. Um dem Wirts­haus­ster­ben zu begeg­nen brau­che es kei­ne höhe­re Umsatz­steu­er, son­dern För­de­run­gen für den Inve­sti­ti­ons­stau und Fach­kräf­te – dabei sei­en die aktu­el­len Bür­ger­geld­än­de­run­gen hinderlich.

Stadt­rat Erwin Sebald wies erneut auf die abge­bau­ten Not­ruf­säu­len und feh­len­de Que­rungs­hil­fe an der Bun­des­stra­ße B470 hin. Tüchers­feld sei ein wei­ßer Fleck in der digi­ta­len Welt. Abhil­fe kann hier das Bay­ern-WLAN schaf­fen, das nicht nur dem Muse­um als tou­ri­sti­scher Ein­rich­tung, son­dern der gesam­ten Bevöl­ke­rung zu Gute kom­men kön­ne. Dies fal­le in den Zustän­dig­keits­be­reich des Hei­mat- und Finanz­mi­ni­ste­ri­ums. Bir­git Haber­ber­ger will den Finanz­staat­s­e­kre­tär Mar­tin Schöf­fel um Unter­stüt­zung bei der Instal­la­ti­on von Bay­ern-WLAN in Tüchers­feld bit­ten – er besucht Pot­ten­stein am Don­ners­tag und kann viel­leicht schon gute Nach­rich­ten mitbringen.

Sowohl Jugend­her­ber­ge als auch Schul­land­heim haben nach Ver­öf­fent­li­chung eines miss­ver­ständ­li­chen Arti­kels ver­si­chert, dass die Ein­rich­tun­gen nicht in Gefahr sind. MdL Schorer-Dre­mel bestä­tig­te dies und ver­si­cher­te der Lei­te­rin der Pot­ten­stei­ner Jugend­her­ber­ge Kath­rin Püst, dass Ihr und Ihren Kol­le­gen die­se Art der Bil­dungs­ein­rich­tun­gen sehr wich­tig sind. Nicht nur Kath­rin Püst war erleich­tert, son­dern alle anwe­sen­den Tou­ri­sti­ker – schließ­lich wird das Muse­um von vie­len Schul­klas­sen, die in der Jugend­her­ber­ge und im Schul­land­heim über­nach­ten, besucht und auch die Gäste­füh­rer machen vie­le Kin­der- und Jugend­füh­run­gen. Beson­ders beliebt ist das päd­ago­gi­sche Kon­zept des Muse­ums mit den Expe­di­ti­ons­blät­tern, die einen bei­spiels­wei­se auf span­nen­den Spu­ren des „Mei­ster­diebs von Tüchers­feld“ durch das Muse­um führen.

Bir­git Haber­ber­ger bat zudem um Unter­stüt­zung beim Antrag, dass die Lich­ter­pro­zes­sio­nen in der Frän­ki­schen Schweiz imma­te­ri­el­les Welt­kul­tur­er­be wer­den und beim Instal­lie­ren von Bay­ern-WLAN in Tüchers­feld. Das Muse­um wünscht sich bzgl. För­de­rung eine Ver­ste­ti­gung der neu ein­ge­führ­ten Pro­jekt­wo­chen zum The­ma „Demo­kra­tie leben“ die bei den ver­schie­de­nen Schul­ar­ten sehr gut auf­ge­nom­men wur­den und in den aktu­el­len Zei­ten sehr wich­tig sind. Auch hier wur­de sei­tens der stell­ver­tre­ten­denC­SU- Land­tags­frak­ti­ons­vor­sit­zen­den Unter­stüt­zung zugesagt.