Die SpVgg Bay­reuth hat sich kurz vor Trans­fer­schluss ver­stärkt. Der Ukrai­ner Bog­dan Pota­lov, zuletzt bei der SpVgg Bay­ern Hof unter Ver­trag, ver­stärkt ab sofort die Spiel­ver­ei­ni­gung. Der 21-jäh­ri­ge Außen­ver­tei­di­ger wur­de bei Shakhtar Donet­sk und dem FK Mariu­pol aus­ge­bil­det und kam 2022 nach Deutschland.

Bog­dan wird die Lücke fül­len, die der Aus­fall von Jonas Kehl geris­sen hat. Der hat sich im Trai­ning einen Riss des hin­te­ren Kreuz­ban­des zuge­zo­gen und fällt für den Rest der Sai­son aus. Damit hat sich die erste Dia­gno­se lei­der bestätigt.

In Hof löste Bog­dan nun sei­nen Ver­trag auf, um sich einer neu­en sport­li­chen Her­aus­for­de­rung zu stel­len. Geschäfts­füh­rer Jörg Schmal­fuß: „Bog­dan über­zeugt durch enor­me Schnel­lig­keit mit und ohne Ball, ist phy­sisch sehr stark und beid­fü­ßig. Wir hei­ßen in herz­lich im Team will­kom­men.“ Bog­dan soll bereits am heu­ti­gen Nach­mit­tag ins Trai­ning der Alt­städ­ter einsteigen.

An die­ser Stel­le wün­schen wir Jonas alles Gute und einen guten Reha­ver­lauf. Jörg Schmal­fuß: „Joni ist ein Kämp­fer, das haben wir oft genug auf dem Spiel­feld gese­hen. Er war in der bis­he­ri­gen Sai­son trotz sei­nes jun­gen Alters eine ech­te Stüt­ze und feste Grö­ße in der Mann­schaft. Wir drücken ihm alle Dau­men, dass er schnell wie­der der Alte wird.“