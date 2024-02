Am Mitt­woch, 7. Febru­ar 2024, tref­fen sich die Mit­glie­der des Bau- und Werkse­na­tes um 16 Uhr in einer öffent­li­chen Sit­zung im Gro­ßen Sit­zungs­saal im Rat­haus am Max­platz und dis­ku­tie­ren über fol­gen­de The­men: Ände­rung des Bebau­ungs­pla­nes für das Hafen­ge­biet, Umbau des Hotels „An der Brei­ten­au“, Neu­bau eines Büro­hau­ses mit Restau­rant „An der Brei­ten­au 4“, Sanie­rungs­be­darf und wei­te­res Vor­ge­hen zur Markusbrücke.

Der Ein­lass fin­det eine hal­be Stun­de vor Beginn der Sit­zung statt. Alle Tages­ord­nun­gen und Sit­zungs­un­ter­la­gen sind unter www​.stadt​.bam​berg​.de/​s​i​t​z​u​n​g​s​k​a​l​e​n​der zu finden.