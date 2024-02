Am Don­ners­tag, 08.02.2024, um 19:00 Uhr fin­det in der Mehr­zweck­hal­le in Kirch­ahorn, Kirch­ahorn 53, 95491 Ahorn­tal die Sit­zung des Gemein­de­ra­tes mit fol­gen­der Tages­ord­nung statt. Hier­zu ergeht herz­li­che Ein­la­dung an alle Bür­ge­rin­nen und Bürger.

Neu­bau Rat­haus; Bera­tung und Beschluss­fas­sung über die Fas­sa­den­ge­stal­tung des Sit­zungs­saa­les und der Ele­men­te neben den Fenstern Bekannt­ga­ben Geneh­mi­gung der Nie­der­schrift der öffent­li­chen Sit­zung vom 18.01.2024 Nut­zung von Regen­was­ser in Wohn­häu­sern; Bera­tung und Beschluss­fas­sung über das wei­te­re Vor­ge­hen zur Erhe­bung der feh­len­den Daten Bei­trags­recht­li­che Nach­er­he­bung von nicht gemel­de­ten An- oder Umbau­ten; Bera­tung und Beschluss­fas­sung über das wei­te­re Vorgehen Antrag der Kir­chen­ver­wal­tung der Pfarr­kir­chen­stif­tung St. Bur­kard auf Ver­län­ge­rung des Zuschus­ses für die Per­so­nal­ko­sten der Ver­wal­tungs­lei­tung der ARGE Kitas im Deka­nat Bayreuth Nah­wär­me­netz in Kirch­ahorn; Bera­tung und Grund­satz­be­schluss zum wei­te­ren Vorgehen Wün­sche und Anträge

Anschlie­ßend fin­det eine nicht­öf­fent­li­che Sit­zung statt.