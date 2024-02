Lie­be Freun­de des Fernwehs,

wir freu­en uns, euch mit­tei­len zu kön­nen, dass es am Frei­tag, den 9. Febru­ar um 18:00 Uhr, end­lich wie­der so weit ist: Der Fern­weh-Abend im Sied­ler­heim geht in eine neue Runde!

Lasst euch von uns auf eine Rei­se in die wei­te Welt ent­füh­ren und taucht ein in fas­zi­nie­ren­de Kul­tu­ren und atem­be­rau­ben­de Landschaften.

Inge und Gün­ter brin­gen uns nach Ecua­dor, wo wir die Schön­heit der Anden, den Zau­ber des Ama­zo­nas und die viel­fäl­ti­ge Kul­tur des Lan­des ent­decken werden.

Freut euch auf span­nen­de Geschich­ten und beein­drucken­de Fotos.

Frei­tag, 9. Februar

um 18:00 Uhr

Sied­ler­heim, Bam­ber­ger Str. 12 in Aisch

Wir freu­en uns auf euch!

Infor­ma­tio­nen zum Ver­ein unter https://​www​.sied​ler​-aisch​-adels​dorf​.de/