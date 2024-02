Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Betrun­ke­ne 59-Jäh­ri­ge im Land­kreis Coburg kontrolliert

BAD RODACH, ROß­FELD, LKR. COBURG. Unter Alko­hol­ein­fluss war am Mon­tag um 21 Uhr eine 59-Jäh­ri­ge mit ihrem VW zwi­schen Roß­feld und Rudels­dorf unterwegs.

Bei der Kon­trol­le der Frau mit ihrem Fahr­zeug aus dem Zulas­sungs­be­reich Hild­burg­hau­sen fiel den Beam­ten der deut­li­che Alko­hol­ge­ruch aus dem Fahr­zeug­inne­ren auf. Die Poli­zi­sten führ­ten dar­auf­hin einen Alko­test durch. Die­ser ergab einen Wert von 1,54 Pro­mil­le. Die Kon­trol­leu­re unter­ban­den die Wei­ter­fahrt und ord­ne­ten eine Blut­ent­nah­me im Cobur­ger Kli­ni­kum an. Den Füh­rer­schein sowie den Fahr­zeug­schlüs­sel stell­ten die Beam­ten sicher.

Gegen die 59-Jäh­ri­ge wird nun wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr infol­ge Alko­hols ermittelt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Jeans­jacke nicht erhalten

Stock­heim: Ein jun­ger Mann aus dem Gemein­de­be­reich ist offen­sicht­lich Opfer eines Online-Betrugs gewor­den. Der Geschä­dig­te hat­te Ende Janu­ar über die Ver­kaufs­platt­form „Vin­ted“ eine Lou­is Vouit­ton-Jeans­jacke erwor­ben und den Kauf­preis in Höhe von 450,- Euro bezahlt. Bis heu­te hat der Käu­fer kei­ne Ware erhal­ten und sich des­halb zur Anzei­gen­er­stat­tung entschlossen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

- Fehl­an­zei­ge -

Land­kreis Wun­sie­del / Poli­zei­prä­si­di­um Oberfranken

Ein­bruch in Einfamilienhaus

SELB, LKR. WUN­SIE­DEL. Am Mon­tag ver­schaff­ten sich Ein­bre­cher gewalt­sam Zutritt zu einem Ein­fa­mi­li­en­haus in Selb. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevölkerung.

Am Mon­tag­mit­tag, in der Zeit von 12 Uhr bis 14 Uhr, bra­chen die Täter in das Anwe­sen in der Nel­ken­stra­ße ein und durch­such­ten die Räum­lich­kei­ten. Sie ent­ka­men mit einer Arm­band­uhr im Wert eines nied­ri­gen drei­stel­li­gen Euro­be­tra­ges. Der Sach­scha­den beträgt zir­ka 500 Euro.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof bit­tet Zeu­gen, die sach­dien­li­che Anga­ben machen kön­nen, sich unter der Tel.-Nr. 09281/704–0 zu melden.