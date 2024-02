Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Sport­schu­he „lie­fen“ davon

BAM­BERG. Die­be hat­ten es Don­ners­tag­nacht gegen 23:45 Uhr auf Sport­schu­he abge­se­hen. Die­se stan­den im Theo­dor-Heuss-Ring auf der Veran­da eines Ein­fa­mi­li­en­hau­ses. Die Lauf­schu­he haben einen Wert von ca. 200 Euro.

Die Poli­zei Bam­berg sucht nun nach Per­so­nen, die etwas beob­ach­ten konn­ten. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 zu melden.

Par­füm fand sich im Rucksack

BAM­BERG. Diens­tag­nach­mit­tag steck­te ein 14-Jäh­ri­ger in einer Dro­ge­rie am Maxi­mi­li­ans­platz ein Par­füm im Wert von 150 Euro ein. Dar­auf auf­merk­sam wur­de eine Ange­stell­te, als der Jugend­li­che den Laden ver­las­sen woll­te und die Dieb­stahls­si­che­rung anschlug. Ver­steckt hat­te er das Par­füm in sei­nem Ruck­sack. Nach Anzei­gen­auf­nah­me wur­de der Jugend­li­che an sei­ne Erzie­hungs­be­rech­tig­ten übergeben.

Vier Fahr­rä­der aus Kel­ler­ab­teil gestohlen

BAM­BERG. Zwi­schen Mon­tag­nacht und Diens­tag­früh wur­den aus einem gemein­schaft­li­chen Kel­ler­ab­teil eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses in der Wei­ßen­burg­stra­ße ins­ge­samt vier Fahr­rä­der gestoh­len. Die Fahr­rä­der haben einen Gesamt­wert von ca. 2.500 Euro.

Krat­zer ver­ur­sacht hohen Schaden

BAM­BERG. Diens­tag­nach­mit­tag gegen 16:15 Uhr stell­te der Fah­rer eines KIA Spor­ta­ge sein Fahr­zeug in der Eber­mann­stadter Stra­ße in Bam­berg ab. Als er gegen 16:30 Uhr zu sei­nem Fahr­zeug zurück­kam, war die Bei­fah­rer­sei­te zer­kratzt und ein Sach­scha­den von ca. 3.000 Euro hinterlassen.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Unfall­ver­ur­sa­cher gesucht

BAM­BERG. Zwi­schen Mon­tag­nacht und Diens­tag­früh wur­de ein in der Fried­rich-Ebert-Stra­ße abge­stell­ter blau­er BMW ange­fah­ren und beschä­digt. Der lin­ke Außen­spie­gel wur­de umge­bo­gen und ein Streif­scha­den über die Fah­rer­sei­te hin­ter­ließ einen Sach­scha­den von ca. 5000 Euro. Ver­mut­lich wur­de der Scha­den von einem Fahr­rad oder E‑Scooter verursacht.

Joint beschlag­nahmt

BAM­BERG. Im Rah­men einer Per­so­nen­kon­trol­le konn­te am Diens­tag­früh im Vor­de­ren Gra­ben bei zwei 24-Jäh­ri­gen Mari­hua­na auf­ge­fun­den wer­den. Die Män­ner hän­dig­ten auf Anspra­che frei­wil­lig das Rausch­mit­tel aus, wel­ches beschlag­nahmt wurde.

Poli­zei­in­spek­ti­on BAM­BERG-LAND mit Kor­rek­tur vom Vortag

Dieb­stäh­le

DEBRING. Am Mon­tag­nach­mit­tag ereig­ne­te sich in einen Super­markt ein Dieb­stahl. Eine 13-Jäh­ri­ge wur­de von einem Mit­ar­bei­ter des Mark­tes ange­spro­chen, als sie mit einer Tasche vol­ler unbe­zahl­ter Waren das Geschäft ver­las­sen woll­te. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf ca. 26 Euro. Die Jugend­li­che wur­de der Mut­ter übergeben.

Ein­brü­che

BISCH­BERG. Im Zeit­raum von Mon­tag, 17.30 Uhr, bis Diens­tag, 8.30 Uhr, ver­such­ten Unbe­kann­te die Ein­gangs­tür eines Fri­seur­la­dens in der Haupt­stra­ße auf­zu­he­beln. Es ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 100 Euro.

Zeu­gen, die Hin­wei­se zur Tat geben kön­nen, wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

Wich­ti­ge Kor­rek­tur zum Arti­kel in der Pres­se­mit­tei­lung vom 06.02.2024

Ursprüng­li­che Meldung:

(TRUN­STADT. In der Zeit von Frei­tag 16 Uhr bis Sams­tag 02:00 Uhr hat eine unbe­kann­te Per­son eine Pylo­ne unter den PKW eines Anwoh­ners in der Vier­e­ther Stra­ße gelegt, sodass sie sich im Motor­block ver­keil­te, als der Geschä­dig­te los­fah­ren woll­te. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den wird auf unge­fähr 5.000 Euro geschätzt.[…])

Kor­ri­gier­te Meldung:

TRUN­STADT. In der Zeit von Frei­tag, 26.01. 16 Uhr bis Sams­tag, 27.01. 02:00 Uhr hat eine unbe­kann­te Per­son eine Pylo­ne unter einen gepark­ten PKW bei einer Faschings­ver­an­stal­tung in der Alten Main­stra­ße gelegt, sodass sie sich im Motor­block ver­keil­te, als der Geschä­dig­te los­fah­ren woll­te. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den wird auf unge­fähr 5.000 Euro geschätzt.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

HALL­STADT. Am Diens­tag kam es zwi­schen 16.10 Uhr und 16.35 Uhr auf den ERTL-Park­platz vor der Fa. Dec­a­th­lon, zu einer Unfall­flucht. Ein Unbe­kann­ter fuhr, ver­mut­lich mit einem Ein­kaufs­wa­gen, gegen einen gepark­ten Pkw, VW/​Polo, und ver­ließ trotz eines Sach­scha­dens in Höhe von ca. 1.200 Euro den Unfallort.

Son­sti­ges

TÜT­SCHEN­GE­REUTH. Am Diens­tag­mor­gen wur­de eine ille­ga­le Müll­ab­la­ge­rung im Wald­stück neben dem Sport­platz gemel­det. Vor Ort konn­te ein blau­er Müll­sack mit Kabel­re­sten auf­ge­fun­den werden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Zwei unter Dro­gen­ein­fluss ste­hen­de Auto­fah­rer aus dem Ver­kehr gezogen

BAY­REUTH. Zwei unter Dro­gen­ein­fluss ste­hen­de Fahr­zeug­füh­rer zogen am Diens­tag Beam­te der Zen­tra­len Ein­satz­dien­ste Bay­reuth bei Kon­trol­len aus dem Ver­kehr. Bei­de erwar­tet nun ein Bußgeldverfahren.

Gegen 10 Uhr geriet zunächst ein 22-Jäh­ri­ger mit sei­nem Fahr­zeug in eine Ver­kehrs­kon­trol­le. Hier­bei zeig­te der Mann dro­gen­ty­pi­sche Anzei­chen. Ein durch­ge­führ­ter Schnell­test bestä­tig­te den ersten Ver­dacht der Beam­ten, so dass eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt wer­den musste.

Um 13.30 Uhr war es ein 18-jäh­ri­ger Fahr­an­fän­ger, der sei­ne Fahrt been­den muss­te. Auch er zeig­te deut­li­che Anzei­chen von Dro­gen­kon­sum und muss­te nach einem posi­ti­ven Schnell­test eine Blut­ent­nah­me über sich erge­hen lassen.

Bei­de Ver­kehrs­sün­der erwar­tet ein Buß­geld­ver­fah­ren mit einem emp­find­li­chen Buß­geld, einem Fahr­ver­bot und Punk­ten im Fahr­eig­nungs­re­gi­ster in Flensburg.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Land

Ver­kehrs­un­fall an unbe­schrank­tem Bahnübergang

Weidenberg/​Görschnitz: Glimpf­lich ende­te ein Ver­kehrs­un­fall am Nach­mit­tag des 06.02.2024 zwi­schen einem Pkw und einem Regio­nal­zug auf der Bahn­strecke zwi­schen Wei­den­berg und Bayreuth.

Ein 58 Jah­re alter Auto­fah­rer über­sah beim Über­fah­ren eines unbe­schrank­ten Bahn­über­gan­ges einen sich nahen­den Regio­nal­zug. Der gerin­gen Geschwin­dig­keit der Betei­lig­ten, sowie einer sofort ein­ge­lei­te­ten Not­brem­sung ist es zu ver­dan­ken, dass es ledig­lich zu einer Berüh­rung von Pkw-Front und Außen­haut des Zuges kam. Weder der Pkw Füh­rer noch die ins­ge­samt 10 Insas­sen des Zuges wur­den durch den Unfall ver­letzt. Es ent­stand ledig­lich Sachschaden.

Die Bahn­strecke war wäh­rend der Unfall­auf­nah­me für etwa eine Stun­den gesperrt.

Gegen den Pkw-Len­ker wer­den Ermitt­lun­gen wegen einer Straf­tat des Gefähr­li­chen Ein­griffs in den Bahn­ver­kehr geführt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Ver­kehrs­un­fall

Eber­mann­stadt. Am Diens­tag­mit­tag befuhr eine 87-jäh­ri­ge VW-Fah­re­rin außer­orts die Staats­stra­ße von Pretz­feld. Ver­kehrs­be­dingt war­te­te an der Ein­mün­dung zur B470 eine 51-jäh­ri­ge Frau mit ihrem Opel. Die Senio­rin über­sah dies und fuhr auf das ste­hen­de Fahr­zeug auf. Bei­de Fahr­zeug­füh­re­rin­nen blie­ben unver­letzt. Es ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von 4.000 EUR.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Vom Fahr­rad gezo­gen und geflüch­tet – Zeu­gen gesucht

BURG­KUNST­ADT / LKR. LICH­TEN­FELS. Zu einer Kör­per­ver­let­zung kam es am Diens­tag­mor­gen um 07:45 Uhr in der Kulm­ba­cher Stra­ße. Eine bis­lang unbe­kann­te Auto­fah­re­rin über­hol­te mit ihrem sil­ber­nen Pkw einen 59-jäh­ri­gen Fahr­rad­fah­rer so knapp, dass es dabei fast zum Zusam­men­stoß kam. An der Abbie­gung zum Schind­gra­ben muss­te die Dame mit ihrem Fahr­zeug ver­kehrs­be­dingt hal­ten. Die­se Gele­gen­heit nutz­te der Rad­fah­rer, um sie um mehr Rück­sicht gegen­über Fahr­rad­fah­rern zu bit­ten. Dies hat die Frau der­art auf­ge­bracht, dass sie dar­auf­hin den Mann am rech­ten Unter­arm zog, wor­auf­hin die­ser vom Rad stürz­te und sich die rech­te Kör­per­sei­te prell­te. Die unbe­kann­te Täte­rin fuhr anschlie­ßend ein­fach wei­ter, ohne sich um den ver­letz­ten Mann zu kümmern.

Wer kann Hin­wei­se auf die Täte­rin geben? Zeu­gen der Unfall­flucht oder die Ver­ur­sa­che­rin selbst wer­den drin­gend gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.