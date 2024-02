Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen – Stadt

Mit Tasche auf Ver­käu­fe­rin eingeschlagen

Kör­per­lich zur Wehr setz­te sich eine 37-jäh­ri­ge Laden­die­bin am gest­ri­gen Diens­tag, 06.02.2024, in einem Kauf­haus am Erlan­ger Rathausplatz.

Gegen 18:00 Uhr ent­wen­de­te die Frau zwei Jacken im Wert von ins­ge­samt ca. 60 Euro, indem sie die­se ein­fach in eine mit­ge­führ­te Tasche steck­te. Sie konn­te aller­dings von einer 44-jäh­ri­gen Ange­stell­ten des Geschäfts auf fri­scher Tat betrof­fen und ange­spro­chen wer­den. Um im Besitz ihrer Beu­te zu blei­ben, schlug die ertapp­te Die­bin dann mit ihrer Tasche auf die Ange­stell­te ein. Die Flucht gelang er ihr trotz­dem nicht, denn sie konn­te bis zum Ein­tref­fen einer Strei­fe der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt fest­ge­hal­ten werden.

Die Ver­käu­fe­rin trug durch die Schlä­ge eine leich­te­re Hand­ver­let­zung davon, eine sofor­ti­ge ärzt­li­che Behand­lung war aller­dings nicht erfor­der­lich. Es wur­de ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren auf­grund räu­be­ri­schen Dieb­stahls und Kör­per­ver­let­zung eingeleitet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land und Höch­stadt a.d. Aisch

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Kind­li­cher Lang­fin­ger will Pakete

Her­zo­gen­au­rach. Am Nach­mit­tag des Diens­tags wur­den im Bereich des Lieb­frau­en­hau­es in Her­zo­gen­au­rach meh­re­re vom Lie­fer­dienst abge­leg­te Paket­sen­dun­gen geöff­net und durch­sucht. Als Täter konn­te ein 8- bis 9‑jähriger Jun­ge erkannt wer­den. Als sich die­ser beob­ach­tet fühl­te schnapp­te er sich eini­ge Pake­te und ver­schwand mit die­sen. Die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach sucht nun einer­seits nach Zeu­gen des Vor­falls aber auch nach Geschä­dig­ten, wel­che ver­geb­lich auf ihre Waren­sen­dung warten.