„Weg frei für die Wind­kraft“ – Pla­nungs­ver­band Ober­fran­ken-West weist sechs neue Vor­rang­ge­bie­te aus

„Wir haben den Weg frei gemacht für sechs neue Vor­rang­ge­bie­te für Wind­ener­gie­an­la­gen in Eber­mann­stadt und Eggols­heim im Land­kreis Forch­heim sowie am Renn­steig im Land­kreis Kro­nach.“ – Der Bam­ber­ger Land­rat Johann Kalb freu­te sich als Vor­sit­zen­der des Regio­na­len Pla­nungs­ver­ban­des Ober­fran­ken-West am Diens­tag über ein­stim­mi­ge Beschlüs­se des Gremiums.

Die­sen waren seit Mit­te 2023 umfas­sen­de Betei­li­gun­gen der Öffent­lich­keit sowie Anhö­run­gen von Trä­gern öffent­li­cher Belan­ge vor­aus­ge­gan­gen. Für die drei Vor­rang­ge­bie­te „Lan­ge Mei­le“ bei Eber­mann­stadt und Eggols­heim waren rund 2000 Stel­lung­nah­men mit gut 100 unter­schied­li­chen Ein­wen­dun­gen ein­ge­gan­gen. Für die der Gebie­te in den Gemein­den Lud­wigs­stadt, Tet­tau und Stein­bach am Wald im Land­kreis Kro­nach gab es 37 Ein­ga­ben. In bei­den Fäl­len wur­den die Stel­lung­nah­men gegen das über­ra­gen­de öffent­li­che Inter­es­se der Ener­gie­er­zeu­gung abgewogen.

Der Anteil der Vor­rang­ge­bie­te an der Flä­che des Regio­na­len Pla­nungs­ver­ban­des wächst mit die­sen neu­en Gebie­ten von 0,6 im Jahr 2022 auf nun gut 1,0 Pro­zent der gesam­ten Flä­che. Der Bund hat im soge­nann­ten „Wind-an-Land-Gesetz“ für den Frei­staat Bay­ern ver­pflich­ten­de Flä­chen­zie­le für mög­li­che Wind­ener­gie­an­la­gen fest­ge­legt: 1,1 Pro­zent bis Ende 2027 und 1,8 Pro­zent bis Ende 2032.

Der Pla­nungs­ver­band Ober­fran­ken-West hat es sich zum Ziel gesetzt, das 1,8‑Prozent-Ziel bereits deut­lich frü­her zu errei­chen. Hier­für wer­den der­zeit Poten­zi­al­flä­chen für Wind­kraft geprüft. Im Som­mer 2024 wird das Ver­fah­ren für die Gesamt­fort­schrei­bung des Teil­ka­pi­tels „Wind­ener­gie“ des Regio­nal­pla­nes gestar­tet. Ziel ist es dabei, aus den Poten­zi­al­flä­chen wei­te­re Vor­rang­ge­bie­te zu ent­wickeln. „Wir kom­men unse­rer Ver­pflich­tung kon­se­quent nach“, so der Vor­sit­zen­de des Regio­na­len Pla­nungs­ver­ban­des Ober­fran­ken-West, Land­rat Johann Kalb. „Alle Regio­nen Bay­erns ste­hen gleich in der Pflicht.“