Mit Ange­bo­ten in über 70 Städ­ten, Märk­ten und Dör­fern des Land­krei­ses Bam­berg ist die VHS Bam­berg-Land eine der größ­ten Wei­ter­bil­dungs­ein­rich­tun­gen unse­rer Regi­on. Dass Wei­ter­bil­dung in jedem Alter rele­vant ist, zeigt auch das viel­fäl­ti­ge Kurs­pro­gramm: Vom „Selbst­be­haup­tungs­trai­ning für Kin­der“ bis hin zum „Smart­phone-Kurs Ü60“ ist für jedes Alter etwas dabei. Ein wich­ti­ger Schwer­punkt ist auch in die­sem Halb­jahr wie­der die Bil­dung für nach­hal­ti­ge Ent­wick­lung: Der Fach­be­reich Kli­ma­schutz des Land­rats­am­tes wird gemein­sam mit dem WWF und dem Helm­holtz-For­schungs­ver­bund einen „Klimafit“-Kurs geben. Auf­grund aktu­el­ler poli­ti­scher Ent­wick­lun­gen beschäf­tigt sich die VHS Bam­berg-Land in die­sem Seme­ster durch Vor­trä­ge mit der aktu­el­len Situa­ti­on in Isra­el und von Jüdin­nen und Juden in Deutsch­land. Auch ein Vor­trag des ehe­ma­li­gen ARD-Kor­re­spon­den­ten Udo Lie­lisch­kies zur Lage in Russ­land wird ange­bo­ten. Alle Kul­tur­in­ter­es­sier­ten soll­ten einen Blick auf das neue Thea­ter­an­ge­bot in Koope­ra­ti­on mit dem ETA Hoff­mann Thea­ter Bam­berg wer­fen. Gemein­sam mit der Gleich­stel­lungs­stel­le des Land­rats­am­tes orga­ni­siert die VHS Bam­berg-Land zum Welt­frau­en­tag eine Aus­stel­lung unter dem The­ma „Rebel­lin­nen“ im Land­rats­amt. Eine wei­te­re emp­feh­lens­wer­te Koope­ra­ti­on: Cister­scapes bie­tet in Burg­wind­heim und Ebrach Füh­run­gen auf den Spu­ren der Zister­zi­en­ser an.

Eine Anmel­dung zu Kur­sen ist online seit 5. Febru­ar 2024 mög­lich über die Home­page www​.vhs​-bam​berg​-land​.de oder schrift­lich mit einem Anmel­de­for­mu­lar bei einer der Außen­stel­len im Land­kreis oder bei der Geschäfts­stel­le. Ein gedruck­tes Heft liegt an über 120 Stel­len im gan­zen Land­kreis in Gemein­den, Ban­ken und Geschäf­ten aus.

Volks­hoch­schu­le Bamberg-Land