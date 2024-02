Jetzt Müll-Sam­mel-Aktio­nen zum Welt­was­ser­tag im März anmelden

Nach dem erfolg­rei­chen Auf­takt im letz­ten Jahr, haben das Netz­werk Main und die Stif­tung Living Rivers die Chan­ce einer För­de­rung genutzt, um 2024 das Main Fluss­Film­Fest shorts zu star­ten. Der Auf­takt wird wie­der in Bay­reuth am 14. März 2024, dem Tag für frei flie­ßen­de Flüs­se – sein. Dann fol­gen Lich­ten­fels (15.3), Würz­burg (16.3) und Bam­berg (17.3). Der Schwer­punkt wird dies­mal auf Kurz­fil­men lie­gen. Es sind sowohl inter­na­tio­na­le Bei­trä­ge als auch Fil­me mit loka­lem Bezug dabei. Micha­el Ben­der von der Stif­tung Living Rivers möch­te über das For­mat Kino mög­lichst vie­le Men­schen von der Visi­on für leben­di­ge Flüs­se begei­stern und mit­ein­an­der ins Gespräch brin­gen. Dar­um sind die Fluss­Film­Ge­sprä­che fester Bestand­teil des For­mats. Das Main Fluss­Film­Fest shorts wird über das euro­päi­sche Open Rivers Pro­gramm geför­dert. Alle Infor­ma­tio­nen unter www​.main​fluss​film​fest​.de

Main Cle­a­nUp Aktio­nen bis mög­lichst Mit­te Febru­ar eintragen

Par­al­lel zum Fluss­Film­Fest wird rund um den Welt­was­ser­tag (22. März) wie­der zu Müll-Sam­mel-Aktio­nen am Main, sei­nen Seen und Zuflüs­sen auf­ge­ru­fen. Egal ob schon lan­ge aktiv oder erst­mals dabei, Anne Schmitt vom Fluss­pa­ra­dies Fran­ken als regio­na­ler Part­ner hofft, dass auf der Kar­te von www​.main​cle​a​nup​.org in den näch­sten paar Wochen noch vie­le gel­be Punk­te auf­tau­chen. Die Mel­dung bis mög­lichst Mit­te Febru­ar ist wich­tig, damit die Dach­or­ga­ni­sa­ti­on Rhi­ne­Cle­a­nUp an neue Grup­pen nach Bedarf und Mög­lich­keit Star­ter­pa­ke­te ver­schicken kann. Die Web­platt­form bie­tet außer­dem die Mög­lich­keit, die eige­ne Akti­on sicht­bar zu machen, sich unter­ein­an­der an einem Fluss­ab­schnitt abzu­stim­men und ande­re zum Mit­hel­fen zu moti­vie­ren. Das Mot­to lau­tet schließ­lich „Gemein­sam machen wir die Ufer sauber!“