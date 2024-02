Wie ein­fach es aus­sieht, wenn Men­schen wie selbst­ver­ständ­lich auf ihren Hän­den ste­hen oder sogar gehen. Mit etwas Übung und den rich­ti­gen Tricks ist der Hand­stand dabei für bei­na­he jeden mach­bar. Im zwei­tä­gi­gen Work­shop am 02. & 03. März 2024 bei Yoga Vidya Bam­berg kom­men Hand­stand­fans ihrem Ziel, den Hand­stand sicher zu ste­hen ein gutes Stück näher: Lukas, Hand­stand- und Balan­ce-Pro­fi (über 62 Tau­send Fol­lower auf insta­gram) kramt für die Teil­neh­mer in sei­ner Trick­ki­ste und zeigt, wie auch dir der Hand­stand gelin­gen kann.

Denn Hand­stand fühlt sich bei rich­ti­ger Aus­füh­rung leicht, ent­spannt, wie Ste­hen an und ist eigent­lich eine Ruhe­po­si­ti­on, in der kei­ne gro­ße Kraft auf­ge­wen­det wer­den muss: „Der Hand­stand wirkt sehr hei­lend auf unse­ren gesam­ten Kör­per und sorgt außer­dem für einen gesun­den, star­ken Rücken. Und das Beste: Der Hand­stand ist für jedes Alter erlern­bar und macht ein­fach rich­tig viel Spaß.“, schwärm Lukas über sei­ne Lieb­lings­übung. Und wei­ter: „Wir arbei­ten viel mit Wän­den oder gemein­sam mit einem Part­ner zusam­men, um ein Gefühl für den Hand­stand zu entwickeln.“

Für die per­fek­te Tech­nik gibt es an die­sem Wochen­en­de zudem vie­le Vor- und Ver­ständ­nis­übun­gen, Hand­stand-Drills, Echt­zeit-Feed­back, Mobi­li­ty Exer­cis­es, Fall­übun­gen, Fra­ge­run­den und vie­les mehr.

„Egal ob du abso­lu­ter Beg­in­ner bist oder sogar schon Vor­er­fah­run­gen hast und die­se ver­tie­fen möch­test – die­ser Work­shop ist für dich, um dich dei­nem Hand­stand näher zu bringen.“

Der Work­shop besteht aus ins­ge­samt zwei Ein­hei­ten und fin­det bei Yoga Vidya Bam­berg I Alte Sei­le­rei 11a I 96052 in Bam­berg statt:

• Sams­tag, 02. März: 09:30 – 12:30 Uhr

• Sonn­tag, 03. März: 12:30 – 15:30 Uhr

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu Lukas in Balan­ce fin­den sich auf sei­nem Insta­gram Account:

https://​www​.insta​gram​.com/​l​u​k​a​s​_​i​n​_​b​a​l​a​n​ce/

Anmel­dung und Buchung erfolgt über das Buchungs­sy­stem eversports:

https://​www​.ever​sports​.de/​e​/​w​o​r​k​s​h​o​p​/​P​4​u​O​ccK oder via Kon­takt­for­mu­lar auf www​.yoga​-vidya​-bam​berg​.de, per E‑Mail an info@​yoga-​vidya-​bamberg.​de oder per Telefon.

Zu Lukas:

Hal­lo, ich bin Lukas, Anfang 30, kom­me aus Han­no­ver und bin Bewe­gungs- und Hand­stand­leh­rer. Seit­dem ich das erste Mal beim Tan­zen in Berüh­rung mit dem Hand­stand kam, bin ich wie ver­zau­bert und lie­be und lebe den Hand­stand. Ich habe die Hand­stand­kunst in den letz­ten 4 Jah­ren mit mei­nem Leh­rer Yuval Aya­lon, der auf der gan­zen Welt Hand­stand unter­rich­tet, wei­ter ver­fei­nert und freue mich, mein gewon­ne­nes Wis­sen mit euch tei­len zu können.

Sie haben wei­te­re Fra­gen oder Inter­es­se am viel­fäl­ti­gen Ange­bot von Yoga Vidya Bam­berg, pla­nen einen Betriebs­aus­flug oder ein pri­va­tes Event? Bit­te wen­den Sie sich direkt an:

Kathi Gocht

Yoga Vidya Bamberg

Alte Sei­le­rei 11a

96052 Bam­berg

+49 155 66 25 12 09

kathi@​yoga-​vidya-​bamberg.​de I www​.yoga​-vidya​-bam​berg​.de

WIR SIND YOGA VIDYA BAMBERG

Mit unse­rem Team von über 25 begei­ster­ten Yoga­leh­re­rIn­nen freu­en wir uns, dich bei uns­be­grü­ßen zu dür­fen. Bei uns fin­dest du die idea­le Atmo­sphä­re zum Ent­span­nen und Auf­tan­ken. Los­ge­löst vom Stress des All­tags kannst du in unse­ren wun­der­schö­nen Räum­lich­kei­ten in der Alten Sei­le­rei zur Ruhe kom­men und zu dir selbst fin­den. Seit 2011 bie­ten wir die aner­kann­te, neben­be­ruf­li­che 2‑jährige Aus­bil­dung zum/​zur Yogalehrer/​in.