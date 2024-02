Bür­ge­rin­nen und Bür­ger sowie Ver­ei­ne ausgezeichnet

Im Land­kreis Bam­berg enga­giert sich jeder drit­te Bür­ger ehren­amt­lich, also rund 50.000 Frau­en und Män­ner. Oft pas­siert das abseits des Schein­wer­fer­lich­tes. Um die­ses Enga­ge­ment ent­spre­chend zu wür­di­gen, zeich­net der Land­kreis Bam­berg seit 2005 jähr­lich Bür­ge­rin­nen und Bür­ger sowie Ver­ei­ne und Insti­tu­tio­nen für beson­de­re Ver­dien­ste um das Ehren­amt mit der Ehren­amts­na­del aus. Allein 2023 gin­gen rund 60 Vor­schlä­ge für die­se Aus­zeich­nung am Land­rats­amt Bam­berg ein. Hier­aus wur­den 26 Bür­ge­rin­nen und Bür­ger sowie drei Ver­ei­ne aus­ge­wählt, die am 30. Janu­ar im Rah­men einer Fei­er­stun­de von Stellv. Land­rat Bru­no Kell­ner gewür­digt wur­den. „Wir haben Sie heu­te ins Land­rats­amt ein­ge­la­den, weil Sie stell­ver­tre­tend für das Ehren­amt und damit für gegen­sei­ti­ge Hil­fe in unse­rer Regi­on ste­hen. Die Viel­falt Ihres Enga­ge­ments beein­druckt mich sehr. Die vie­len Stun­den ehren­amt­li­cher Arbeit, die man kaum zäh­len kann. Die Lei­den­schaft, die man kaum mes­sen kann. Jedes Enga­ge­ment – klein oder groß – steht für sich – und jedes ist unver­gleich­bar viel wert.“

Zudem wur­den im Rah­men des Fest­ak­tes zwei Per­so­nen mit der Kom­mu­na­len Dank­ur­kun­de aus­ge­zeich­net und der Aner­ken­nungs­preis der „Stif­tung hel­fen tut gut“ verliehen.

Gren­zen­lo­ses Ehrenamt

„Ehren­amt­li­ches Enga­ge­ment und Zusam­men­halt ken­nen kei­ne Gren­zen“, so Stellv. Land­rat Kell­ner zum Abschluss der Fei­er­stun­de. „ich dan­ke Ihnen allen für ihren fort­wäh­ren­den Ein­satz, ihre Stär­ke und ihre groß­ar­ti­ge Lei­stung, die Sie erbracht haben.“

Im Land­kreis Bam­berg gibt es weit über 1.200 Ver­ei­ne und Grup­pie­run­gen, dar­un­ter bei­spiel­wei­se rund

235 Sport­ver­ei­ne

70 Musik­ver­ei­ne

70 Chö­re und Gesangvereine

30 Orts- und Kul­tur­rin­ge und 75 poli­ti­sche Gruppen

185 Feu­er­weh­ren mit 50 Kinderfeuerwehren

Zudem gibt es in bei­na­he allen Kom­mu­nen Obst und Gar­ten­bau­ver­ei­ne, Büche­rei­en sowie etli­che wei­te­re Vereine.

Stif­tung „Hel­fen tut gut“

Bür­ger­schaft­li­ches Enga­ge­ment und die Beset­zung ehren­amt­li­cher Funk­tio­nen sind im Land­kreis Bam­berg gut ver­an­kert. Egal ob in Sport­ver­ei­nen, Wohl­fahrts­ver­bän­den, Kir­chen, im Hos­piz­be­reich, der Gesund­heits­hil­fe, in Tafel­pro­jek­ten oder im Natur­schutz. Auch immer mehr älte­re Men­schen enga­gie­ren sich aktiv, grün­den Nach­bar­schafts­hil­fen, geben als Bil­dungs­pa­ten oder Zeit­zeu­gen Wis­sen an die jun­ge Gene­ra­ti­on wei­ter, unter­stüt­zen Fami­li­en als Leih­groß­el­tern u.v.m. Damit gute Ideen nicht an der finan­zi­el­len Start­hil­fe schei­tern, gibt es die Stif­tung „Hel­fen tut gut“. Ehren­amt­li­che und Initia­ti­ven kön­nen sich hier um eine Pro­jekt­för­de­rung von bis zu 3.000 Euro bewer­ben. Inno­va­ti­ve Hil­fen von Bür­gern für Bür­ger und nach­ah­mens­wer­te Pro­jek­te wer­den dabei beson­ders berücksichtigt.

För­der­an­trä­ge kön­nen in die­sem Jahr bis spä­te­stens 29. März 2024 form­los gestellt wer­den an:

„Hel­fen tut gut!“

Stif­tung zur För­de­rung des Ehrenamtes

z. H. Rena­te Kühhorn

c/​o Land­rats­amt Bamberg

Lud­wig­str. 23

96045 Bamberg

E‑Mail: renate.​kuehhorn@​Lra-​ba.​bayern.​de

Die Anträ­ge sol­len eine Kurz­dar­stel­lung der Pro­jekt­trä­ger, eine Pro­jekt­be­schrei­bung mit Inhal­ten und Ziel­set­zun­gen sowie einen Kosten­plan enthalten.