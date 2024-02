Im Dezem­ber hat die RAUM­E­DIC AG das Her­zens­wunsch­mo­bil des BRK Kreis­ver­ban­des Hof mit einer Spen­de von 500 € unter­stützt. Ver­gan­ge­ne Woche erfolg­te die Spen­den­über­ga­be, bei der Lisa Schwiersch, Head of Mar­ke­ting & Com­mu­ni­ca­ti­on der RAUM­E­DIC AG, den sym­bo­li­schen Scheck an Elke Kie­ner, als Ver­tre­te­rin des Her­zens­wunsch­mo­bils, überreichte.

Das Her­zens­wunsch­mo­bil wird vom BRK Kreis­ver­band Hof betreut und erfüllt schwerst­kran­ken und ster­ben­den Men­schen den „letz­ten“ Wunsch.

Inner­halb eines Tages kön­nen sich die Pati­en­ten auf die gewünsch­te Rei­se bege­ben, um z.B. an Fami­li­en­fei­ern teil­zu­neh­men, eine Ver­an­stal­tung zu besu­chen oder noch­mal den eige­nen Gar­ten zu sehen. Dabei kön­nen sie auch ihre Ange­hö­ri­gen mitnehmen.

Lisa Schwiersch, äußert sich begei­stert über das Pro­jekt: „Das Her­zens­wunsch­mo­bil hat uns bei RAUM­E­DIG AG inspi­riert. Unse­re Moti­va­ti­on war es Gutes zu tun und eine gemein­sa­me Phi­lo­so­phie zu ver­fol­gen: Wir küm­mern uns mit unse­ren Pro­duk­ten dar­um, das Leben ande­rer zu ver­bes­sern. Der Ansatz des Her­zens­wunsch­mo­bils spie­gelt die­se Phi­lo­so­phie wider, indem es sich eben­falls dar­um bemüht, die Lebens­qua­li­tät ande­rer zu erhö­hen. Wir freu­en uns sehr einen Bei­trag dazu lei­sten zu können.“

Elke Kie­ner beton­te die Wich­tig­keit der Unter­stüt­zung: „Wir freu­en uns über die Spen­de der RAUM­E­DIG AG. Das Her­zens­wunsch­mo­bil finan­ziert sich aus­schließ­lich durch Spen­den­gel­der. Unser Ziel ist es, den Pati­en­ten ihre Her­zens­wün­sche zu erfül­len und so Lebens­qua­li­tät zurück­zu­ge­ben, ohne dass dabei Kosten für sie ent­ste­hen. Daher sind wir für die­se groß­zü­gi­ge Unter­stüt­zung sehr dankbar.“

Über RAUM­E­DIC

Raum­e­dic ent­wickelt Lösun­gen für das Leben. Gemein­sam mit sei­nen Kun­den beschrei­tet das Medi­zin­tech­nik­un­ter­neh­men neue Wege, um die Dia­gno­se und The­ra­pie von Erkran­kun­gen zu ver­bes­sern. Dabei kon­zen­triert sich Raum­e­dic auf kunst­stoff­ba­sier­te Lösun­gen für die medi­zi­ni­sche und phar­ma­zeu­ti­sche Anwen­dung sowie auf Pro­duk­te zur inten­siv­me­di­zi­ni­schen Ver­sor­gung. Raum­e­dic ist welt­weit ver­tre­ten und beschäf­tigt rund 1.200 Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter an fünf Pro­duk­ti­ons­stand­or­ten. In den Kern­märk­ten Euro­pa und Nord­ame­ri­ka pro­du­ziert das Unter­neh­men in eige­nen Reinraum-Fertigungsstätten.