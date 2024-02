Dass nicht nur in den Bam­ber­ger Nach­bar­ge­mein­den ordent­lich Fasching gefei­ert wer­den kann, son­dern auch in der Stadt selbst, will ein­mal mehr der Bür­ger­ver­ein Gar­ten­stadt bewei­sen: Auch in die­sem Jahr ist es dem 2. Vor­sit­zen­den, Stadt­rat Peter Nel­ler wie­der gelun­gen, für den kom­men­den Faschings­sams­tag (10. Febru­ar), einen gro­ßen Faschings­zug zu orga­ni­sie­ren, zu dem die gesam­te Bevöl­ke­rung herz­lich ein­ge­la­den ist. Über 800 Akti­ve, dar­un­ter zahl­rei­che Kapel­len sowie Tanz- und Prin­zen­gar­den, wer­den das när­ri­sche Trei­ben gestalten.

Mit Wagen wer­den sich ver­schie­den­ste Grup­pie­run­gen aus der Stadt und dem Land­kreis Bam­berg betei­li­gen, wie bspw. die „galak­ti­sche“ Bäcke­rei Los­karn Gar­ten­stadt oder das Baun­ter­neh­men Tscher­ner. Musi­ka­lisch sor­gen der Musik­ver­ein Prie­sen­dorf sowie die Bam­ber­ger Stadt­pfei­fer St. Otto für Stim­mung. Bei­ne schwin­gen die Gar­den aus den Land­kreis­ge­mein­den, u. a. aus Mem­mels­dorf und Zap­fen­dorf. Der Mem­mels­dor­fer Car­ne­vals Club bringt sein Prin­zen- und Kin­der­prin­zen­paar mit. Auch ein Nürn­ber­ger Tanz­ma­rie­chen, ver­schie­de­ne Cheer­lea­ders, die Barons Cats, schwar­ze Pira­ten, die Plär­rer Crew, alte Raub­rit­ter sowie ver­schie­de­ne wer­den wei­te­re Attrak­tio­nen sein.

Aus der Gar­ten­stadt sind die Ver­ei­ne und Ver­bän­de, Insti­tu­tio­nen und Kin­der­gär­ten wie­der stark im Zug ver­tre­ten. Vor allem wer­den wie­der vie­le klei­ne Faschings­hel­den erwar­tet, die sich zu bun­ten The­men prä­sen­tie­ren. Die Kin­der aus dem Kin­der­gar­ten St. Kuni­gund wer­den „100 Jah­re Dis­ney – Min­nie und Mickey Mou­se“ när­risch auf­be­rei­ten. Ihre Freun­de aus der Kita Auf­er­ste­hungs­kir­che wer­den zu „Eis­bär, Tiger, Floh & Co, machen alle Kin­der froh“ ent­füh­ren, wäh­rend die Kin­der von den Barons Cats sich um die sport­li­che Gar­ten­stadt küm­mern wer­den. Die (Kunigunden-)Schule der magi­schen Tie­re wird eben­so im Zug ver­tre­ten sein, wie die Kita Jean-Paul mit „Kun­ter­bun­tem Trei­ben“ und das Kin­der­haus Lui­se-Schepp­ler, das zu „Lebe dei­nen Traum“ auf­for­dern wird. Die Stadt­bü­che­rei St. Kuni­gund hat sich der „Dekan­denz im Mär­chen­land“ ver­schrie­ben und sucht ver­zwei­felt „Fachzwerg*innen“.

Auch in die­sem Jahr for­miert sich der Zug „Am Spinn­sey­er“ und zieht sodann ab 14.00 Uhr über die gesam­te See­hof­stra­ße, Gar­ten­städ­ter Markt, Joseph-Otto-Kolb-Stra­ße, Holun­der­weg zum Kuni­gun­den­saal neben der Kir­che. Dort wer­den Ste­fa­nie Rigas und ihr Team der Sied­ler­ge­mein­schaft Gar­ten­stadt die Gäste im Saal u. a. mit Kaf­fee und Krap­fen, aber auch mit Def­ti­gem bewir­ten. San­dra Woi­tek greift die lang­jäh­ri­ge Tra­di­ti­on auf und wird erst­mals nach Coro­na wie­der ein bun­tes Kin­der­pro­gramm veranstalten.

Kurz­fri­stig Ent­schlos­se­ne kön­nen ihre Teil­nah­me am Zug noch tele­fo­nisch unter 0951/45193 oder per Mail info@​bv-​gartenstadt.​de anmelden.

Der Bür­ger­ver­ein Gar­ten­stadt dankt der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr und dem Mal­te­ser Hilfs­dienst, die auch in die­sem Jahr wie­der für Sicher­heit und Ord­nung sor­gen und weist als Ver­an­stal­ter dar­auf hin, dass die Stra­ßen im Zug­ge­biet teil­wei­se schon ab 13.00 Uhr gesperrt wer­den. Auch beim Bus­ver­kehr ist mit Beein­träch­ti­gun­gen zu rech­nen. Anwoh­ner und Zug­gä­ste wer­den hier­für um Ver­ständ­nis gebe­ten. Den mit Autos anfah­ren­den Besu­chern rät der Bür­ger­ver­ein die Park-and-Ride-Anla­ge Kro­na­cher Stra­ße zu benut­zen. Von dort sind es zur Zug­strecke, die wie in den letz­ten Jah­ren bereits in der See­hof­stra­ße, ab Ein­mün­dung Mem­mels­dor­fer Stra­ße beginnt, nur weni­ge Minu­ten zu Fuß.