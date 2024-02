Erfolg­rei­che Teil­nah­me am Wettbewerb

Sechs Dör­fer aus dem Land­kreis haben am 28. Wett­be­werb „Unser Dorf hat Zukunft“ auf Kreis­ebe­ne teil­ge­nom­men, unter der Schirm­herr­schaft von Land­rat Alex­an­der Tritt­hart. Die Dör­fer haben bewie­sen, dass klei­ne Gemein­den mit bis zu 3.000 Ein­woh­nern eine leben­di­ge Dorf­ge­mein­schaft pfle­gen kön­nen. Fünf Orte dür­fen sich über Preis­gel­der der Stadt- und Kreis­spar­kas­se Erlan­gen Höch­stadt Her­zo­gen­au­rach in Höhe von 150 bis 550 Euro freu­en. Die fei­er­li­che Urkun­den- und Scheck­über­ga­be fand kürz­lich im Bei­sein der Bewer­tungs­kom­mis­si­on und der jewei­li­gen Spar­kas­sen­ver­tre­tung im Land­rats­amt statt.

Aus­ge­zeich­ne­te Orte in Ecken­tal, Lon­ner­stadt und Mühlhausen

Unter den grö­ße­ren Orten der Grup­pe B (601 bis 3.000 Ein­woh­ner) erziel­te Lon­ner­stadt mit 275 Punk­ten den ersten und Mühl­hau­sen mit 272 Punk­ten den zwei­ten Platz. Bei den klei­ne­ren Orten der Grup­pe A (bis 600 Ein­woh­ner) über­zeug­ten der Ecken­ta­ler Orts­teil Ebach mit 266 Punk­ten auf dem ersten Platz, gefolgt vom Lon­ner­stadter Orts­teil Fet­zel­ho­fen mit 258 Punk­ten auf dem zwei­ten und der Mühl­hau­se­ner Ors­teil Dechel­dorf mit 243 Punk­ten auf dem drit­ten Platz. Der Mühl­hau­se­ner Orts­teil Schirns­dorf erziel­te 192 Punk­te. Beson­ders her­vor­zu­he­ben sind die Sie­ger­or­te Lon­ner­stadt und Ebach, die durch ihre akti­ve Dorf­ge­mein­schaft, wirt­schaft­li­che Initia­ti­ve und kul­tu­rel­le Akti­vi­tä­ten über­zeug­ten. So bil­det das Hei­mat­mu­se­um in Lon­ner­stadt den Orts­kern als Anlauf­stel­le für Ver­ei­ne oder gesel­li­ges Bei­sam­men­sein. Ebach lebt vor allem vom sozia­len Mit­ein­an­der, wel­ches sich durch das rege Ver­eins­le­ben aus­zeich­net. Fast jeder Kopf im Ort enga­giert sich im Ver­ein, von der Feu­er­wehr in Maus­ge­sees-Ebach bis zum Fische­rei­ver­ein. Die Gemein­de hat sich für die Neu­ge­stal­tung der Orts­mit­te ein­ge­setzt und sich bereits für den Bezirks­wett­be­werb angemeldet.

Land­rat Alex­an­der Tritt­hart beton­te die Bedeu­tung des Wett­be­werbs und lob­te die Gewin­ner­ge­mein­den: „Der Wett­be­werb ‚Unser Dorf hat Zukunft‘ ist ein Spie­gel­bild unse­rer enga­gier­ten Gemein­schaf­ten und ihrer inno­va­ti­ven Ideen. Die aus­ge­zeich­ne­ten Dör­fer haben gezeigt, wie wich­tig bür­ger­schaft­li­ches Enga­ge­ment und ganz­heit­li­che Ent­wick­lung für unse­ren Land­kreis sind.“

Seit sei­ner Grün­dung im Jahr 1961 hat der Wett­be­werb eine Tra­di­ti­on des Zusam­men­halts und des „Wir-Gefühls“ in den Dorf­ge­mein­schaf­ten Bay­erns geför­dert. Die Bewer­tungs­kri­te­ri­en umfass­ten Ent­wick­lungs­kon­zep­te, wirt­schaft­li­che Initia­ti­ven, sozia­le und kul­tu­rel­le Akti­vi­tä­ten, Bau­ge­stal­tung und ‑ent­wick­lung sowie Grün­ge­stal­tung und ‑ent­wick­lung, die das Dorf in der Land­schaft ein­bet­ten. Die Bewer­tungs­kom­mis­si­on unter der Lei­tung von Jut­ta Sul­zer vom kreis­ei­ge­nen Gar­ten­bau begut­ach­te­te die Dör­fer im ver­gan­ge­nen Herbst. Der Jury gehör­ten auch Kreis­bau­mei­ster Tho­mas Lux, Ange­li­ka Schif­fer (Gar­ten­bau und Land­schafts­pfle­ge), Johan­nes Mara­bi­ni (Arten- und Bio­top­schutz), Kreis­ju­gend­ring-Geschäfts­füh­rer Trau­gott Goß­ler und Kreis­hei­mat­pfle­ger Man­fred Wel­ker an.

Dorf­wett­be­werb 2023 bis 2026

Der 28. Wett­be­werb „Unser Dorf hat Zukunft“ will die Lebens­qua­li­tät im länd­li­chen Raum stei­gern und die Zukunfts­per­spek­ti­ven in den Dör­fern ver­bes­sern. Gemein­den kön­nen gemein­sam mit ihren Ein­woh­ne­rin­nen und Ein­woh­nern ihr Lebens­um­feld aktiv gestal­ten. So las­sen sich die histo­risch gewach­se­nen Dorf- und Land­schafts­struk­tu­ren auch für kom­men­de Gene­ra­tio­nen wei­ter­ent­wickeln. Alle Infor­ma­tio­nen, Teil­nah­me­be­din­gun­gen und Bewer­tungs­kri­te­ri­en sind bei der Baye­ri­schen Lan­des­an­stalt für Wein­bau und Gar­ten­bau online unter www​.dorf​wett​be​werb​.bay​ern​.de erhältlich.