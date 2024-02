Jah­res­haupt­ver­samm­lung der FFW Hausen

Auch in die­sem Jahr lud die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Hau­sen wie­der ihre Mit­glie­der, die Ver­tre­ter der Gemein­de- und Kom­mu­nal­po­li­tik sowie die Feu­er­wehr­kreis­brand­füh­rung zu ihrem Feu­er­wehr­jahr­tag ein.

Nach Eröff­nung der Ver­samm­lung durch den 1.Vorsitzenden Mar­co Wei­chert und Kom­man­dant Fer­di­nand Keme­th wur­den u. A. Ehren­mit­glied Die­ter Dun­kel und Ehren­kom­man­dant Rudi Brehm Jubi­lä­ums­ur­kun­den für lang­jäh­ri­ge Ver­eins­treue über­reicht. Bei­de sind seit 50 Jah­ren Mit­glie­der bei der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr in Hausen.

In sei­ner Lau­da­tio erwähn­te Mar­co Wei­chert das beson­de­re Enga­ge­ment von Die­ter Dun­kel und Rudi Brehm. Bei­de tra­ten 1973 als akti­ve Feu­er­wehr­män­ner dem Ver­ein bei.

Die­ter Dun­kel fun­gier­te dar­auf­hin vie­le Jah­re lang als Maschi­nist und Grup­pen­füh­rer. Außer­dem war er 28 Jah­re lang als Gerä­te­wart und Fah­rer des alten Tank­lösch­fahr­zeugs aktiv. Von 1994 bis 2001 war Die­ter Dun­kel an der Sei­te von Rudi Brehm als zwei­ter Kom­man­dant der Wehr tätig. In sei­ner akti­ven Lauf­zeit leg­te Die­ter Dun­kel zudem noch das Rot-Gol­de­ne Feu­er­wehr­lei­stungs­ab­zei­chen ab.

Rudi Brehm war seit sei­nem Ein­tritt 14 Jah­re lang erster Kom­man­dant bei der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Hau­sen. Wäh­rend sei­ner Amts­zeit schaff­te die Feu­er­wehr Hau­sen ihr ehe­ma­li­ges Lösch­fahr­zeug LF 8/6 an. Aber nicht nur in der akti­ven Mann­schaft der Feu­er­wehr war Rudi Brehm enga­giert, so wirk­te er 1998 bei der Part­ner­schafts­grün­dung zwi­schen der FFW Hausen/​Forchheim und der FFW Hausen/​Schonungen mit, die letz­tes Jahr ihr 25-jäh­ri­ges Bestehen fei­er­te. Auch Rudi Brehm leg­te in sei­ner akti­ven Dienst­zeit das Lei­stungs­ab­zei­chen der Feu­er­wehr in Rot-Gold ab.

Mar­co Wei­chert beton­te in sei­ner Lau­da­ti­on bis heu­te bestehen­de inten­si­ve Ver­bin­dung der bei­den zur Feu­er­wehr Hausen.

Eine beson­de­re Ehrung erhielt außer­dem Mar­tin Heil­mann, der von der stell­ver­tre­ten­den Land­rä­tin Rosi Kraus das gol­de­ne Feu­er­wehr­eh­ren­kreuz ver­lie­hen bekam. Mar­tin Heil­mann lei­stet seit 40 Jah­ren akti­ven Feu­er­wehr­dienst in Hau­sen. In die­ser Zeit war Mar­tin Heil­mann vie­le Jah­re lang als Jugend­wart, Grup­pen­füh­rer und Atem­schutz­ge­rä­te­trä­ger aktiv.

Rosi Kraus lob­te Mar­tin Heil­manns lang­jäh­ri­ge Tätig­keit im Bezug auf das Feu­er­wehr­we­sen und beton­te, dass es heut­zu­ta­ge nicht mehr selbst­ver­ständ­lich sei, dass sich jemand über einen so lan­gen Zeit­raum hin­weg ehren­amt­lich engagiere.

Kreis­brand­rat Oli­ver Fla­ke rich­te­te zum Ende der Ver­samm­lung hin Gruß­wor­te an die Häus­ner Feu­er­wehr und erwähn­te die gute Nach­wuchs- und Zusam­men­ar­beit zwi­schen akti­ver Wehr und Feu­er­wehr­ver­ein in Hausen.

Bür­ger­mei­ster Bernd Rup­pert bedank­te sich eben­falls bei den Häus­ner Feu­er­wehr­lern und lob­te die gute Zusam­men­ar­beit zwi­schen der Feu­er­wehr und der Gemein­de in Hausen.

Wei­te­re Ehrungen:

Edmund Wag­ner (75 Jah­re Ver­eins­mit­glied­schaft), Anton Ham­mer, Bern­hard Hof­mann, Edwin Voll­mann (50 Jah­re Ver­eins­mit­glied­schaft), Heri­bert Kraus, Hein­rich Heil­mann, Klaus Kühn (40 Jah­re Ver­eins­mit­glied­schaft), Andre­as Freund (25 Jah­re Vereinsmitgliedschaft).