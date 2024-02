Am Faschings­diens­tag, 13. Febru­ar 2024, schlän­gelt sich der Faschings­um­zug durch Bam­berg. Es kommt wäh­rend der Dau­er des Zuges zu Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen und Sper­run­gen in der Innen­stadt. Auf­stel­lung der Grup­pen ist ab 12.30 Uhr an der Mußstraße/​Markusplatz. Der Umzug star­tet um 13.33 Uhr und ver­läuft anschlie­ßend über Kapu­zi­ner­stra­ße, Lan­ge Stra­ße, Schön­leins­platz, Wil­ly-Les­sing-Stra­ße, Hein­richs­damm, Haupt­wach­stra­ße zum Max­platz. Dort ist von 10 bis 17 Uhr ein Rah­men­pro­gramm mit bun­tem Faschings­trei­ben geplant.

Tra­di­tio­nell fin­det am Faschings­diens­tag außer­dem von 7 bis 12 Uhr auch wie­der der Honig­markt auf dem Max­platz statt.