Im Früh­jahr und Herbst 2023 ver­an­stal­te­te der Ver­ein Zufrie­den­heit, die Thea­ter­grup­pe aus Wie­sen­t­hau, fünf Thea­ter­aben­de mit dem Stück „Dei­fi Spa­rif­an­kerl“ von Ralph Wal­ner im Saal des Gast­hau­ses Egel­seer. Eigent­lich waren nur drei Vor­stel­lun­gen im Früh­jahr geplant, doch die Nach­fra­ge war so groß, dass sich die Lai­en­spie­ler zu zwei Zusatz­vor­stel­lun­gen im Herbst über­zeu­gen haben lassen.

Das nah­men die Thea­ter­spie­ler zum Anlass, die letz­te Vor­stel­lung als eine Bene­fiz­vor­stel­lung zugun­sten des Kin­der­schutz­bun­des Forch­heim auf­zu­füh­ren. 1. Vor­sit­zen­de Sil­ke Wolf­rum konn­te einen Scheck in Höhe von 700 Euro an Lisa Prä­ger, Kas­sier des Kin­der­schutz­bun­des in Forch­heim, über­ge­ben. Wolf­rum beton­te, dass dies ohne die Spie­ler und Hel­fer vor und hin­ter der Büh­ne nicht mög­lich gewe­sen wäre und dank­te allen. Beson­de­rer Dank gebührt auch den vie­len Zuschau­ern, von denen eini­ge sogar meh­re­re Male im Publi­kum saßen.