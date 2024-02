Die Stadt Bay­reuth rich­tet der­zeit das ehe­ma­li­ge Stu­den­ten­wohn­heim an der Fran­ken­gut­stra­ße her. Dort sol­len vor­aus­sicht­lich ab dem kom­men­den Früh­jahr bis…

Bay­reuth: Fasching in der Städ­ti­schen Bür­ger­be­geg­nungs­stät­te

Am Sonn­tag, 11. Febru­ar, fin­det in der Städ­ti­schen Bür­ger­be­geg­nungs­stät­te, Am Sen­del­bach 1–3, die Faschings­fei­er für Senio­rin­nen und Senio­ren mit den…