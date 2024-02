Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Haar­span­ge und Wim­pern­tu­sche waren die Beute

BAM­BERG. Mon­tag­nach­mit­tag konn­te ein Laden­de­tek­tiv in einer Dro­ge­rie in der Franz-Lud­wig-Stra­ße eine 19-Jäh­ri­ge dabei beob­ach­ten, wie sie eine Haar­span­ge aus der Ver­packung nahm und in ihre Haa­re steck­te. Eine Wim­pern­tu­sche steck­te sie in ihre Jacken­ta­sche. Anschlie­ßend woll­te sie den Laden ver­las­sen, ohne die Ware im Wert von ca. sie­ben Euro zu bezah­len. Der Detek­tiv hielt sie dar­auf­hin auf.

Zeu­gen hal­ten Laden­dieb in Schacht

BAM­BERG. Mon­tag­nach­mit­tag ent­wen­de­te ein 48-Jäh­ri­ger aus einem Schuh­ge­schäft in der Innen­stadt Schu­he im Wert von ca. 70 Euro und ver­ließ den Laden. Weil am Aus­gang die Dieb­stahls­si­che­rung anschlug wur­de eine Ange­stell­te dar­auf auf­merk­sam und ver­folg­te den Laden­dieb bis zum Maxi­mi­li­ans­platz. Dort schub­ste der Laden­dieb die Ange­stell­te von sich, wor­auf­hin ihr ein Pas­sant zu Hil­fe kam. Die Bei­den konn­ten den Dieb bis zum Ein­tref­fen der Poli­zei­strei­fe fest­hal­ten. Bei dem 48-Jäh­ri­gen konn­te wei­te­res Die­bes­gut auf­ge­fun­den wer­den, wel­ches bis­lang kei­nem Geschäft zuge­ord­net wer­den kann.

Nis­san war nicht versperrt

BAM­BERG. Zwi­schen Diens­tag­abend, 30.01.2024 und Mitt­woch­nach­mit­tag, 31.01.2024 wur­de aus einem in der Hertz­stra­ße abge­stell­ten, nicht abge­sperr­ten Nis­san eine Jacke und ein Lap­top im Gesamt­wert von 750 Euro entwendet.

Neon­far­be an Hauswand

BAM­BERG. In der Zeit zwi­schen Don­ners­tag, 25.01.2024 und Mon­tag, 04.02.2024 wur­de im Spie­gel­gra­ben an eine Haus­mau­er ein Graf­fi­ti gesprüht. Der Sach­scha­den des neono­ran­ge­nen Schrift­zugs beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Unfall­ver­ur­sa­cher wird gesucht

BAM­BERG. Zwi­schen Mon­tag 11:00 Uhr und 14:30 Uhr wur­de ein in der Otto­stra­ße abge­stell­ter schwar­zer Mer­ce­des an der hin­te­ren Stoß­stan­ge ange­fah­ren und beschä­digt. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich vom Unfall­ort, ohne sich um den ent­stan­de­nen Scha­den von ca. 500 Euro zu kümmern.

Fahr­rad wur­de in der Nacht „gekauft“

BAM­BERG. Diens­tag­früh gegen 2:00 Uhr fiel einer Poli­zei­strei­fe in der Pödel­dor­fer Stra­ße ein 30-Jäh­ri­ger auf, den sie bereits eine Stun­de vor­her kon­trol­liert hat­ten. Dies­mal war er mit einem Fahr­rad unter­wegs, was er vor­her nicht hat­te. Als er den Strei­fen­wa­gen sah, woll­te er die Flucht ergrei­fen, was ihm aber nicht gelang. Auf das Fahr­rad ange­spro­chen, gab er an, die­ses gera­de am Bahn­hof gekauft zu haben. Er wird mit einer Anzei­ge wegen Heh­le­rei und Trun­ken­heit im Stra­ßen­ver­kehr rech­nen müs­sen. Ein Alko­hol­test ergab bei dem 30-Jäh­ri­gen näm­lich 1,12 Promille.

Zeu­gen zur Aus­ein­an­der­set­zung im Stadt­bus gesucht

BAM­BERG. Sams­tag­abend gegen 19:30 Uhr kam es in einem Stadt­bus zu einer Schlä­ge­rei unter Jugend­li­chen. Kurz vor der Hal­te­stel­le Bahn­hof wur­de ein 16-Jäh­ri­ger von acht Jugend­li­chen ange­gan­gen und mit der Faust ins Gesicht geschla­gen. Als der Bus an der Hal­te­stel­le Bahn­hof hielt, flüch­te­ten sechs der Jugend­li­chen. An der Hal­te­stel­le Haupts­moor­stra­ße konn­te die hin­zu­ge­ru­fe­ne Poli­zei­strei­fe zwei der Täter auf­grei­fen. Der ange­grif­fe­ne 16-Jäh­ri­ger muss­te wegen einer Kopf­platz­wun­de zur Behand­lung ins Kli­ni­kum Bamberg.

Die Poli­zei Bam­berg sucht nun nach wei­te­ren Zeu­gen des Vor­falls. Die­se wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Sach­be­schä­di­gun­gen

TRUN­STADT. In der Zeit von Frei­tag 16 Uhr bis Sams­tag 02:00 Uhr hat eine unbe­kann­te Per­son eine Pylo­ne unter den PKW eines Anwoh­ners in der Vier­e­ther Stra­ße gelegt, sodass sie sich im Motor­block ver­keil­te, als der Geschä­dig­te los­fah­ren woll­te. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den wird auf unge­fähr 5.000 Euro geschätzt.

Wer kann Hin­wei­se auf den Täter geben? Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter 0951/9129–310 zu melden.

Ver­kehrs­un­fäl­le

WAI­ZEN­DORF. Ein 50-jäh­ri­ger Lkw-Fah­rer ver­fuhr sich am Mon­tag­nach­mit­tag und woll­te in der Orts­stra­ße „Sam­mers­win­kel“ wen­den. Auf­grund des an der abschüs­si­gen Unfallört­lich­keit auf­ge­weich­ten Bodens geriet der Lkw ins Rut­schen und fuhr direkt in den Kuh­stall eines land­wirt­schaft­li­chen Anwe­sens. Dabei durch­brach das Füh­rer­haus die Holz­fas­sa­de des Stalls. Mit leich­ten Ver­let­zun­gen muss­te der Fahr­zeug­füh­rer durch den Ret­tungs­dienst ins Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert wer­den. Der im Front­be­reich stark beschä­dig­te Lkw (Scha­dens­hö­he etwa 20.000 Euro) wur­de durch ein Abschlepp­un­ter­neh­men gebor­gen. Im Stall sind kei­ne Tie­re zu Scha­den gekom­men. Der Gebäu­de­scha­den wird auf etwa 80.000 Euro geschätzt. Feu­er­wehr­kräf­te befan­den sich zur Unter­stüt­zung an der Unfallstelle.

Dieb­stäh­le

DEBRING. Auf­merk­sa­me Mit­ar­bei­ter eines Super­mark­tes in der Orts­stra­ße „Alte Bun­des­stra­ße“ beob­ach­te­ten am Mon­tag­nach­mit­tag eine 13-Jäh­ri­ge, die das Geschäft mit einer Tasche vol­ler Ware im Wert von etwa 26 Euro ver­las­sen woll­te, ohne die­se an der Kas­se zu bezah­len. Die Schü­le­rin wur­de ange­spro­chen und anschlie­ßend an die ver­stän­dig­te Poli­zei­strei­fe übergeben.

Son­sti­ges

HALL­STADT. Mit der Sicher­stel­lung des Füh­rer­schei­nes und einer Anzei­ge wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr ende­te die Alko­hol­fahrt eines 52-Jäh­ri­gen. In der Lemp­de­ser Stra­ße geriet der Auto­fah­rer am Diens­tag, kurz vor 1 Uhr, in eine all­ge­mei­ne Ver­kehrs­kon­trol­le. Dabei bemerk­ten die ein­ge­setz­ten Poli­zei­be­am­ten deut­li­chen Alko­hol­ge­ruch beim Fahr­zeug­füh­rer. Ein dar­auf­hin durch­ge­führ­ter Alcotest erbrach­te einen Wert von 1,32 Pro­mil­le. Die Wei­ter­fahrt wur­de sofort unter­bun­den und eine Blut­ent­nah­me im Kran­ken­haus durchgeführt.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Brum­mi­fah­rer schläft am Steu­er ein und streift die Leitplanke

Hirschaid. Am Mon­tag­nach­mit­tag ver­stän­dig­te ein 54-jäh­ri­ger Brum­mi-Fah­rer den Not­ruf und teil­te mit, dass er auf bei der Fahrt auf der A73 in Rich­tung Suhl auf Höhe Bam­berg ein­ge­schla­fen sei und des­halb die Mit­tel­schutz­plan­ke gestreift habe. Er selbst war­te­te mitt­ler­wei­le auf einen Park­platz nörd­lich von Bam­berg auf die Poli­zei. Die Unfall­stel­le konn­te spä­ter bei Hirschaid fest­ge­stellt wer­den. Der Gesamt­scha­den hält sich mit ca. 3.000 Euro in Maßen. Aller­dings muss sich der Mann nun wegen einer Gefähr­dung des Stra­ßen­ver­kehrs straf­recht­lich ver­ant­wor­ten, da Müdig­keit einen kör­per­li­chen Man­gel dar­stellt. Die Poli­zei erin­nert an die­ser Stel­le wie­der dar­an, dass bei auf­kom­men­der Müdig­keit jeder Fah­rer recht­zei­tig eine Pau­se ein­le­gen sollte.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Stadt und ‑Land

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Unfall­flucht

Kirch­eh­ren­bach. Eine 41-jäh­ri­ge Frau park­te am Diens­tag in der Zeit von 10.00 bis 13.30 Uhr ihren Cadil­lac in der Bahn­hof­stra­ße. Als sie zu ihrem Fahr­zeug zurück­kehr­te, stell­te sie fest, dass an der Fah­rer­tür ein Scha­den in Form von Krat­zern und einer klei­nen Del­le ent­stan­den ist. Der Sach­scha­den beläuft sich auf 3.000 EUR. Da es sich bis­lang um einen noch unbe­kann­ten Täter han­delt, bit­tet die Poli­zei­dienst­stel­le Eber­mann­stadt um Hinweise.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Ran­da­lie­rer am Bahn­hofs­platz unterwegs

Forch­heim. Durch unbe­kann­te Täter wur­de im Zeit­raum von Sonn­tag, 15:00 Uhr, bis Mon­tag, 06:20 Uhr, ein Miet­fahr­zeug beschä­digt. Die Heck­schei­be des schwar­zen Mer­ce­des wur­de ein­ge­schla­gen und es ent­stand ein Scha­den in Höhe von ca. 500 Euro.

Etwa zur glei­chen Zeit woll­ten Unbe­kann­te eine Metall­tü­re in der Nähe des Fahr­rad­ab­stell­plat­zes öff­nen. Hier­bei ver­such­ten sie die Schrau­ben aus der Ver­an­ke­rung am Boden zu dre­hen, wor­auf­hin sich die Türe ver­zog und ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 250 Euro ent­stand. Ent­wen­det wur­de in bei­den Fäl­len nach ersten Erkennt­nis­sen nichts. Die Beam­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim haben die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und bit­tet Per­so­nen, die Hin­wei­se zu dem Täter oder den Tätern geben kann oder die Tat beob­ach­tet hat, sich zu mel­den (09191/7090–0).

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

E‑Scooter gestoh­len

ALTEN­KUNST­ADT, LKR. LICH­TEN­FELS. In der Zeit von Frei­tag, 12.00 Uhr bis Sonn­tag, 15.00 Uhr, ent­wen­de­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter einen E‑Scooter aus dem Trep­pen­haus eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses in der Stra­ße „Am Külmitz“. Der schwarz-blaue Scoo­ter der Mar­ke Xiao­mi hat­te noch einen Wert von etwa 400 Euro. Sach­dien­li­che Hin­wei­se zu Tat/​Täter oder dem Ver­bleib des Scoo­ters erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0.

Unfall­ver­ur­sa­cher gesucht

ALTEN­KUNST­ADT, LKR. LICH­TEN­FELS. Am Sams­tag, zwi­schen 10.30 Uhr und 10.45 Uhr, beschä­dig­te ein bis­lang unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer einen blau­en Audi A3, der zu die­ser Zeit auf dem Park­platz des Fach­markt­zen­trums in der Weis­mai­ner Stra­ße abge­stellt war. An dem Audi wur­de die vor­de­re, rech­te Stoß­stan­ge beschä­digt. Der Scha­den wird auf rund 500 Euro bezif­fert. Zeu­gen der Unfall­flucht oder der Ver­ur­sa­cher selbst wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.