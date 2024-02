Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen – Stadt

Hoch­wer­ti­ge Fahr­rä­der entwendet

Im Ver­lauf des ver­gan­ge­nen Wochen­en­des wur­den im Stadt­ge­biet Erlan­gen zwei hoch­wer­ti­ge E‑Bikes ent­wen­det, die Poli­zei bit­tet um Zeugenhinweise.

Im Zeit­raum zwi­schen Frei­tag, 02.02.2024, und Sonn­tag, 04.02.2024, ent­wen­de­ten unbe­kann­te Täter ein vor einem Wohn­an­we­sen in der Schenk­stra­ße abge­stell­tes grü­nes E‑Bike der Mar­ke Spe­cia­li­zed. Der Eigen­tü­mer hat­te sein Fahr­rad mit einem Ket­ten­schloss gesi­chert und an einem Fahr­rad­stän­der ange­schlos­sen. Der Wert des Fahr­rads liegt bei ca. 4300 Euro.

Am Abend des 02.02.2024, zwi­schen 18:15 und 18:30 Uhr, wur­de ein schwar­zes EBike der Mar­ke Focus ent­wen­det. Das Rad wur­de von der Benut­ze­rin für den kur­zen Moment lei­der unver­sperrt vor einem Wohn­haus in der Schwein­fur­ter Stra­ße abge­stellt. Dies nutz­ten unbe­kann­te Täter um das Fahr­rad im Wert von ca. 3500 Euro zu stehlen.

In bei­den Fäl­len gibt es bis­lang kei­ner­lei Täter­hin­wei­se, wes­halb mög­li­che Zeu­gen gebe­ten wer­den, sich unter der Ruf­num­mer 0931/760–114 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Mit Lkw in Stra­ßen­gra­ben gelandet

Marl­off­stein / Adlitz – Am Mon­tag, gegen 10:00 Uhr, befuhr ein 62-Jäh­ri­ger aus Dil­lin­gen mit sei­nem Lkw die Staat­stra­ße von Lan­gen­sen­del­bach in Rich­tung Marl­off­stein. Kurz vor der Anhö­he nach Adlitz kam der 62-Jäh­ri­ger ver­mut­lich aus Unacht­sam­keit mit sei­nem Lkw nach rechts in das Ban­kett und rutsch­te anschlie­ßend in den Stra­ßen­gra­ben. Durch den Unfall wur­de die Ölwan­ne des Lkws auf­ge­ris­sen, wes­halb das Was­ser­wirt­schafts­amt hin­zu­ge­zo­gen wur­de und der betrof­fe­ne Bereich des Gra­bens nach Ber­gung des Lkws mit­tels eines Bag­gers aus­ge­ho­ben wer­den muss­te. Der 62-Jäh­ri­ge kam bei dem Unfall glück­li­cher­wei­se mit dem Schrecken davon. An dem Lkw ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von etwa 5.000 Euro. Für die Zeit der Ber­gung des Lkws muss­te die Staats­stra­ße durch die frei­wil­li­ge Feu­er­wehr gesperrt werden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Her­zo­gen­au­rach und Höch­stadt a.d. Aisch

- Fehl­an­zei­ge -