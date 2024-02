Papa-Tag im KoKi-Café Bamberg

Für Väter von Kin­dern bis drei Jahren

Was sind mei­ne Erfah­run­gen als Vater, was macht einen guten Vater aus, was sind beson­ders schö­ne Situa­tio­nen, wie habe ich mei­nen Vater erlebt und was davon möch­te ich nut­zen? Was aber nicht? All die­se Fra­gen wer­den am Sams­tag, den 17. Febru­ar 2024, von 11 Uhr bis 14 Uhr im KoKi-Café diskutiert.

Unter dem Mot­to „Papa ist kei­ne B‑Ware“ wird Odin Jost von der Cari­tas Bera­tungs­stel­le für Kin­der, Jugend­li­che und Eltern Väter-The­men anspre­chen, die vie­le viel­leicht ken­nen, aber nur sel­ten anspre­chen. Plötz­lich ist man Papa und damit ein­her gehen Ver­än­de­run­gen auf ver­schie­den­sten Ebe­nen. Das schö­ne dar­an: Kein Papa ist mit die­sen Gedan­ken allei­ne. Allen geht es ähn­lich, doch jeder geht damit anders um. War­um sich also nicht gegen­sei­tig inspi­rie­ren und Tipps holen?!

Danach ist noch Zeit für einen klei­nen Imbiss, zum Kickern und zum Baket­ball­spie­len (von 13:00 – 14:00 Uhr) in der Bam­berg Bas­kets Turn­hal­le. Turn­schu­he nicht vergessen!

Ter­min: Sams­tag, 17.02.2024, 11 Uhr bis 14 Uhr, Bas­KID­hall, Korn­stra­ße 20, Bam­berg. Die Ver­an­stal­tung ist kostenlos.

Anmel­dung bis 5. Febru­ar per E‑Mail KoKi@​stadt.​bamberg.​de oder Tel.: 0951 871599.

Bit­te tei­len Sie auch mit, ob Sie am Imbiss teil­neh­men möch­ten. Die Teil­neh­mer­zahl ist beschränkt, daher gilt: schnell anmelden!