Der Histo­ri­sche Ver­ein Bam­berg e. V. lädt am Frei­tag, 16. Febru­ar, um 19 Uhr zur Mit­glie­der­ver­samm­lung im Pfarr­heim St. Hein­rich in Bam­berg, Ein­gang von der Klo­ster-Banz-Stra­ße, ein. Dem gemein­nüt­zi­gen Ver­ein gehö­ren rund 850 Mit­glie­der an. Die Vor­sit­zen­de Dr. Mari­na Schein­ost gibt bei der Ver­samm­lung einen Über­blick über die Akti­vi­tä­ten des Ver­eins, dar­un­ter auch über die kom­men­den Ver­an­stal­tun­gen. Im aktu­el­len Win­ter­halb­jahr stan­den dabei z. B. die Geschich­te der Wei­ma­rer Repu­blik und der Auf­stieg der NSDAP sowie die Geschich­te des Kar­me­li­ten­or­dens in Bam­berg im Mit­tel­punkt. Es wird auch z. B. über die Ver­öf­fent­li­chun­gen des Ver­eins und die Samm­lun­gen berich­tet. Dr. Cor­ne­lia Loh­was­ser hält dazu einen Vor­trag über die wert­vol­len Samm­lun­gen des Vereins.

