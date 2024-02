Am Valen­tins­tag, 14. Febru­ar ver­an­stal­ten die Erlan­ger Stadt­wer­ke (ESTW) ein roman­ti­sches Cand­le-Light-Schwim­men im West­bad, nicht nur für Frisch­ver­lieb­te. Von 19 bis 21 Uhr wird der Besuch des Alter­lan­ger Bades zum sinn­li­chen Genuss. Ker­zen­schein und gedimm­tes bun­tes Licht in den Becken und an den Wän­den ver­zau­bern die Besu­cher. An die­sem Abend wird nicht um die Wet­te geschwom­men, son­dern genos­sen: die ganz beson­de­re Stim­mung, das lei­se Plät­schern des Was­sers, die Ruhe im Vital­be­reich und roman­ti­sche Live­mu­sik. Die bei­den jun­gen Erlan­ger Musi­ker Miri­am und Alex, als Duo „AMo­ti­on“, spie­len gefühl­vol­le Bal­la­den und Lie­bes­lie­der. Ein Gläs­chen Pro­sec­co war­tet zur Begrüßung.

Tickets zum Preis von 5 Euro gibt es an den Bäder­kas­sen von West­bad und Röthelheimbad.