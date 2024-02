Main­leus als eines von fünf Zukunfts­pro­jek­ten für inno­va­ti­ve Stadt­ent­wick­lung in Bay­ern ausgewählt

Bau­mi­ni­ste­ri­um unter­stützt Markt Main­leus in Ober­fran­ken wei­ter bei Neu­be­le­bung des ehe­ma­li­gen Spinnereigeländes

Mit dem Pro­jekt LAND­STADT BAY­ERN bie­tet das Baye­ri­sche Staats­mi­ni­ste­ri­um für Woh­nen, Bau und Ver­kehr zehn baye­ri­schen Städ­ten und Gemein­den die Chan­ce, neue städ­te­bau­li­che Pla­nungs­kon­zep­te und ange­pass­te Lösun­gen auf die aktu­el­len Her­aus­for­de­run­gen vor Ort zu ent­wickeln. Seit 2022 haben die Gemein­den Wett­be­wer­be durch­ge­führt oder Rah­men­plä­ne für ihre inner­ört­li­chen Ent­wick­lungs­flä­chen erar­bei­tet, um attrak­ti­ve Räu­me zum Leben, Arbei­ten und für Begeg­nun­gen zu schaf­fen. Die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger vor Ort wur­den dabei inten­siv in den Pro­zess ein­ge­bun­den. Nun­mehr hat ein Aus­wahl­gre­mi­um unter Betei­li­gung von Städ­te- und Gemein­de­tag fünf Pro­jekt­ideen aus­ge­wählt, die beson­ders inno­va­ti­ve Ansät­ze auf­wei­sen, dar­un­ter der Bei­trag des Mark­tes Main­leus in Ober­fran­ken. Er erhält für die Vor­be­rei­tung der Umset­zung wei­te­re fach­li­che und finan­zi­el­le Unter­stüt­zung vom Bauministerium.

„Die Städ­te und Gemein­den im länd­li­chen Raum ver­fü­gen über viel Poten­zi­al. Mit die­sen set­zen wir uns im Modell­pro­jekt LAND­STADT BAY­ERN inten­siv aus­ein­an­der, um sie als lebens­wer­te Stand­or­te noch attrak­ti­ver zu machen“, sag­te Bay­erns Bau­mi­ni­ster Chri­sti­an Bern­rei­ter nach der Sit­zung des Aus­wahl­gre­mi­ums. „Die vor­lie­gen­den Kon­zep­te unse­rer zehn Modell­kom­mu­nen zei­gen, dass auch Krea­ti­vi­tät und hohes Enga­ge­ment wert­vol­le Res­sour­cen unse­rer baye­ri­schen Städ­te und Gemein­de sind“, so Bern­rei­ter weiter.

Inno­va­ti­ve Ansät­ze für neue Wohn­for­men, Umgang mit histo­ri­schem Bau­be­stand und Nut­zung rege­ne­ra­ti­ver Energien

Die zehn Modell­ge­mein­den aus allen Regie­rungs­be­zir­ken Bay­erns haben für ganz unter­schied­lich gro­ße Ent­wick­lungs­flä­chen und ver­schie­de­ne struk­tu­rel­le Rah­men­be­din­gun­gen städ­te­bau­li­che Kon­zep­te erar­bei­tet. Das Aus­wahl­gre­mi­um hat die Pro­jekt­idee des Mark­tes Main­leus in Ober­fran­ken für die Pha­se 3 aus­ge­wählt und deren inno­va­ti­ven Ansät­ze gewür­digt. Der Markt hat für die Neu­be­le­bung des ehe­ma­li­gen Spinn­erei­ge­län­des eine Pro­jekt­stu­die erar­bei­ten las­sen. Das Kon­zept zum Ein­bau von Woh­nun­gen in den histo­ri­schen Shed­dach-Hal­len berück­sich­tigt auch eine Kin­der­ta­ges­stät­te und eine Quar­tiers­ga­ra­ge mit Lade­sta­tio­nen für PKW und Fahrräder.

Neben dem Markt Main­leus wur­den außer­dem fol­gen­de Gemein­den ausgewählt:

Stadt Dor­fen in Oberbayern

Stadt Roth in Mittelfranken

Stadt Mün­ner­stadt in Unterfranken

Gemein­de Wild­polds­ried in Schwaben

„Ich freue mich, dass wir den Markt Main­leus wei­ter in unse­rem Modell­pro­jekt unter­stüt­zen kön­nen“, so Bern­rei­ter. „Mit ihren viel­ver­spre­chen­den Ansät­zen für neue Wohn­for­men im länd­li­chen Raum, beim Umgang mit dem histo­ri­schen Bau­be­stand und bei der Nut­zung rege­ne­ra­ti­ver Ener­gien stellt sich Main­leus den Her­aus­for­de­run­gen die­ses histo­ri­schen Ortes.“

In den näch­sten Mona­ten wird der Markt Main­leus die näch­sten Pla­nungs­schrit­te zur Vor­be­rei­tung der Umset­zung des Pro­jek­tes ein­lei­ten. In den Pro­zess wer­den die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger vor Ort wei­ter­hin inten­siv ein­ge­bun­den. Die Markt­ge­mein­de erhält dafür fach­li­che Bera­tung durch ein Exper­ten­gre­mi­um und För­der­mit­tel in Höhe von bis zu 80 % der för­der­fä­hi­gen Gesamt­ko­sten für die Erar­bei­tung wei­te­rer Planungen.

Nähe­re Infor­ma­tio­nen zum Pro­jekt gibt es unter: www​.land​stadt​.bay​ern​.de.