In der ver­gan­ge­nen Woche haben die Rhi­nos Seni­ors die Ein­tei­lung der Lan­des­li­ga 2024 von ihrem Ver­band erhal­ten. Gespielt wird in der Lan­des­li­ga Grup­pe 2 gegen die Ans­bach Grizz­lies, die Würz­burg Pan­thers, die Ingol­stadt Dukes II und die Coburg Black Dukes.

Ein­ge­teilt ist die Liga in die­sem Jahr in 4 Grup­pen mit jeweils 4 Teams. Zudem ste­hen in die­sem Jahr zwei Inter­con­fe­rence Spie­le gegen einen Geg­ner aus einer ande­ren Grup­pe auf dem Pro­gramm, was für eine Por­ti­on extra Span­nung sor­gen wird. Dadurch kom­men die Rhi­nos Seni­ors auf ins­ge­samt 8 Spie­le, von denen vier auf dem hei­mi­schen Rhi­nos Field statt­fin­den werden.

Neben bereits aus den ver­gan­ge­nen Sea­sons bekann­ten Geg­nern, wie den Ans­bach Grizz­lies und den Coburg Black Dukes, tref­fen die Nas­hör­ner in die­sem Jahr vor allem auf Teams, gegen die bis­lang noch nicht gespielt wur­de. Gegen die Würz­burg Pan­thers und die neu for­mier­te zwei­te Mann­schaft des GFL Teams Ingol­stadt Dukes ste­hen Spie­le gegen zwei Mann­schaf­ten auf dem Pro­gramm, mit denen es bis­lang noch kein Auf­ein­an­der­tref­fen gab.

Auch der Spiel­mo­dus unter­schei­det sich in die­sem Jahr von dem aus den ver­gan­ge­nen Sea­sons. So spie­len die vier Teams in ihrer jewei­li­gen Grup­pe den Grup­pen­er­sten aus, wel­cher sich für die Play­offs qua­li­fi­ziert. Dort tref­fen die qua­li­fi­zier­ten Mann­schaf­ten in zwei Halb­fi­nals auf­ein­an­der und ermit­teln die bei­den Fina­li­sten, die im Fina­le der Lan­des­li­ga den Mei­ster aus­spie­len. Die bei­den im Halb­fi­na­le unter­le­ge­nen Teams spie­len den drit­ten Platz in einem wei­te­ren Spiel aus. Hin­ter­grund ist, dass bis zu drei Teams in die­sem Jahr die Mög­lich­keit haben aus der Lan­des­li­ga in die Bay­ern­li­ga aufzusteigen.

In Kür­ze wird es eine Vor­schau auf die ein­zel­nen Geg­ner der Her­zo Rhi­nos Seni­ors geben. Gleich­zei­tig wird mit Span­nung die Ver­öf­fent­li­chung des end­gül­ti­gen Spiel­plans erwar­tet, sodass die Spiel­ter­mi­ne fest­ste­hen, die sich die Fans dann schon mal in die Kalen­der schrei­ben kön­nen. Sobald der Spiel­plan durch den Ver­band ver­öf­fent­licht wird, star­tet der Vor­ver­kauf der Dau­er­kar­ten für die Sea­son 2024.