Der Markt Eggols­heim setzt seit Mai 2023 auf neue Impul­se in der Senio­ren­ar­beit unter der Lei­tung der enga­gier­ten Refe­ren­tin Tere­sa Borek. Mit einem inno­va­ti­ven Kon­zept wer­den gene­ra­tio­nen­über­grei­fen­de Ver­an­stal­tun­gen ange­bo­ten, die Alt und Jung glei­cher­ma­ßen ansprechen.

Neben dem tra­di­tio­nel­len Senio­ren­aus­flug erwei­tert sich das Ange­bot um einen Enkel-Kin­der­aus­flug, der die Ver­bin­dung zwi­schen den Gene­ra­tio­nen inten­si­viert. Zusätz­lich wer­den Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tun­gen zu rele­van­ten The­men wie Gesund­heit, Finan­zen und Pfle­ge ange­bo­ten, um Senio­ren und deren Fami­li­en umfas­send zu unterstützen.

Dar­über hin­aus bie­tet ein neu ins Leben geru­fe­ne „Erklär­ca­fé“ jeden Monat eine Platt­form, wo Alt & Jung sich bei wich­ti­gen The­men unter­stüt­zen. Ange­fan­gen von der Spei­che­rung von Fotos auf dem Han­dy, bis hin zu den Ein­stel­lun­gen bei Whats­App oder der Erstel­lung eines Foto­bu­ches. Hier wird Wis­sen aus­ge­tauscht, neue Din­ge ver­ständ­lich erklärt und längst ver­ges­se­ne Tra­di­tio­nen weitergegeben.

Eine wei­ter Neue­rung und beson­de­res High­light sind die Tanz­Treffs für Alt und Jung, die bei guter Musik nicht nur die Lebens­freu­de för­dern, son­dern auch den gene­ra­ti­ons­über­grei­fen­den Aus­tausch stär­ken. In regel­mä­ßi­gen Abstän­den lan­den wir zum gesel­li­gen Tan­zen in die Egger­bach-Hal­le ein. Tanz ist eine uni­ver­sel­le Spra­che, die Gene­ra­tio­nen mit­ein­an­der ver­bin­det. In unse­ren Tanz­Treffs möch­ten wir in ein­la­den­der Atmo­sphä­re eine Brücke zwi­schen den Alters­grup­pen schla­gen und gemein­sam die Freu­de am Tanz feiern.

Vor­ankün­di­gung- VOLX­TANZ zu Fasching

Wir laden Alt & Jung wie­der herz­lich am Sams­tag, 10. Febru­ar 2024 zu unse­rem VOLX­TANZ zu Fasching in die Egger­bach-Hal­le ein. Start 13:30 Uhr, Ein­lass: 13:00 Uhr.

Die mit­rei­sen­de Musik der Kapel­le „BoX­ga­lopp“ und den Tanz­ein­la­gen der Tanz­schu­le Eggols­heim bie­ten viel Unter­hal­tung und gute Lau­ne. Dabei sein ist alles, es wer­den auch wie­der ver­schie­de­ne Tän­ze aus Fran­ken und ande­ren schö­nen Län­dern ein­fach und kurz erklärt. Ob allein, zu zweit oder in der Grup­pe – alle sind willkommen.

Das Musi­ker­kon­glo­me­rat Box­ga­lopp hat sich dem wil­den, fre­chen und unge­stü­men Musi­zie­ren ver­schrie­ben. Die Musi­ker grei­fen Melo­dien aus Fran­ken und ande­ren Regio­nen der Welt auf, ver­mi­schen sie im gro­ßen VolX­mu­sik-Koch­topf und zau­bern dar­aus wun­der­schö­ne Musik­stücke zum Tan­zen, Zuhö­ren und Mitsingen.

Die ver­schie­de­nen Gar­de­grup­pen der Tanz­schu­le um Kir­sten Rich­ter wer­den, ange­fan­gen mit der Mini-Gar­de der ab 6‑jährigen bis hin zur Jugend­gar­de, die Ver­an­stal­tung mit ihren ent­zücken­den Dar­bie­tun­gen bereichern.

Hin­weis: Falls Sie Unter­stüt­zung bei der Bil­dung von Fahr­ge­mein­schaf­ten benö­ti­gen, oder wenn Sie Fra­gen haben, wen­den Sie sich bit­te an Tere­sa Borek unter 0151–14569732 oder borek@​eggolsheim.​de.

Ein­tritt: Der Ein­tritt ist frei, Spen­den sind will­kom­men, um zukünf­ti­ge Ver­an­stal­tun­gen zu unterstützen.

Wir freu­en uns auf Ihre Teil­nah­me und dar­auf, mit Ihnen einen unver­gess­li­chen Tag vol­ler Freu­de und Tanz zu verbringen!