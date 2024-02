BAY­REUTH. Am Mon­tag fiel eine Dame auf Tele­fon­be­trü­ger her­ein. Sie über­gab nach einem Schock­an­ruf Geld, Gold­bar­ren und Schmuck an eine unbe­kann­te Täte­rin. Die Kri­po Bay­reuth ermit­telt und sucht Zeugen.

Die 88-Jäh­ri­ge erhielt am Mon­tag­nach­mit­tag einen Anruf der Betrü­ger, die ihr die übli­che Geschich­te von einem töd­li­chen Ver­kehrs­un­fall, den ihre Toch­ter ver­ur­sacht haben soll, auf­tisch­ten. Um die Toch­ter vor einer Gefäng­nis­stra­fe zu bewah­ren, sei nun eine Kau­ti­on fäl­lig. Gegen 15.10 Uhr über­gab die 88-jäh­ri­ge Dame am Rat­haus­park­platz am Bay­reu­ther Hohen­zol­lern­ring Geld und Wert­ge­gen­stän­de im Wert eines mitt­le­ren fünf­stel­li­gen Betra­ges an eine weib­li­che Abho­le­rin, wel­che anschlie­ßend zu Fuß Rich­tung Bay­reu­ther Innen­stadt lief.

Die Abho­le­rin wird wie folgt beschrieben:

zir­ka 165 Zen­ti­me­ter groß

zir­ka 20 Jah­re alt

ohne Bril­le

trug dunk­le, abge­tra­ge­ne Kleidung

führ­te eine dunk­le Hand­ta­sche, ver­mut­lich aus Kunst­le­der, mit sich

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und bit­tet um Zeu­gen­hin­wei­se. Wer im rele­van­ten Zeit­raum ver­däch­ti­ge Per­so­nen oder Fahr­zeu­ge am Rat­haus­park­platz in Bay­reuth gese­hen hat, wird gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506–0 an die Kri­po Bay­reuth zu wenden.